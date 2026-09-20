Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával

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Románia elnöke „mély háláját” fejezte ki Románia részéről a világkonfliktusok megoldására tett erőfeszítéseiért és a béke, a párbeszéd, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségéért – számol be az Agerpres .

Öröm volt találkozni António Guterres főtitkárral az ENSZ-nél tett látogatásom elején”

– írta Nicușor Dan az X platformon.

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A találkozón az államfő megerősítette Románia elkötelezettségét a hatékony multilaterális együttműködés, az ENSZ80 reformkezdeményezés és a Paktum a jövőért mellett.

Nicușor Dan szerint Románia továbbra is támogatja egy erősebb, a jelenlegi kihívásokra reagálni képes Egyesült Nemzetek Szervezetének kiépítését.

Az egyeztetés egy másik témája Oroszország Ukrajna elleni háborújának hatása volt.