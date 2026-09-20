Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő vasárnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, António Guterresszel.
Románia elnöke „mély háláját” fejezte ki Románia részéről a világkonfliktusok megoldására tett erőfeszítéseiért és a béke, a párbeszéd, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségéért – számol be az Agerpres.
– írta Nicușor Dan az X platformon.
A találkozón az államfő megerősítette Románia elkötelezettségét a hatékony multilaterális együttműködés, az ENSZ80 reformkezdeményezés és a Paktum a jövőért mellett.
Nicușor Dan szerint Románia továbbra is támogatja egy erősebb, a jelenlegi kihívásokra reagálni képes Egyesült Nemzetek Szervezetének kiépítését.
Az egyeztetés egy másik témája Oroszország Ukrajna elleni háborújának hatása volt.
Nicușor Dan New Yorkban részt vesz az ENSZ közgyűlése 81. ülésszakának magas szintű munkálatain.
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