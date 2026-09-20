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Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan államfő vasárnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, António Guterresszel.

Székelyhon

2026. szeptember 20., 20:512026. szeptember 20., 20:51

Románia elnöke „mély háláját” fejezte ki Románia részéről a világkonfliktusok megoldására tett erőfeszítéseiért és a béke, a párbeszéd, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségéért – számol be az Agerpres.

Idézet
Öröm volt találkozni António Guterres főtitkárral az ENSZ-nél tett látogatásom elején”

– írta Nicușor Dan az X platformon.

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A találkozón az államfő megerősítette Románia elkötelezettségét a hatékony multilaterális együttműködés, az ENSZ80 reformkezdeményezés és a Paktum a jövőért mellett.

Nicușor Dan szerint Románia továbbra is támogatja egy erősebb, a jelenlegi kihívásokra reagálni képes Egyesült Nemzetek Szervezetének kiépítését.

Az egyeztetés egy másik témája Oroszország Ukrajna elleni háborújának hatása volt.

Az elnök megköszönte az ENSZ főtitkárának a humanitárius és gazdasági következmények enyhítésére irányuló folyamatos erőfeszítéseket.

Nicușor Dan New Yorkban részt vesz az ENSZ közgyűlése 81. ülésszakának magas szintű munkálatain.

Külföld
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