Vízszünet lesz több Maros megyei településen

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Fotó: Orbán Orsolya
Az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt több Maros megyei településen is felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást hétfőn délelőttől körülbelöl 15 óráig – olvasható az Aquaserv közleményében.
A munkálatok miatti vízszünet a marosvásárhelyi Erdély utca 9–23. szám alatti fogyasztókat, valamint a Nagyernyén és Sáromberken élőket érinti.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a normál ivóvíz-szolgáltatás helyreállítását követően előfordulhat, hogy a csapokból átmenetileg zavaros víz folyik. Mivel ez a jelenség csak rövid ideig tart, javasolják, hogy
Az okozott kellemetlenségért a fogyasztók megértését kérik.
Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.
Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték-termek működését. Marosvásárhelyen jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően.
Marosvásárhelyen a Ballada utcában, korszerű épületek között több éve áll lakatlanul és egyre romosabb állapotban egy ház, már hozzánőtt az utcaképhez. Ahogy a környezete egyre korszerűbb lesz, a ház annál feltűnőbb látványt nyújt, de már nem sokáig.
Járhatatlanná teszik az erdei utakat, szemetet hagynak maguk után, és veszélyes helyeken gyújtanak tüzet a Görgényi-havasokba terepjárókkal, kvadokkal és más motoros járművekkel érkező turisták – hívják fel a figyelmet a Maros megyei hegyimentők.
A Maros megyei oktatásról, az iskolák biztonságáról és az igazgatói versenyvizsgáról is beszéltek a héten azon a gyűlésen, ahol a megye oktatási intézményeinek és a tanfelügyelőségnek a vezetői, illetve a rendőrség képviselői is jelen voltak.
Nagyszabású ellenőrző akciót tartott a Segesvár melletti Szásznádas, Cikmántor, Dános és Keménynagyszőlős településeken pénteken a Maros megyei rendőrség. Több bírságot szabtak ki, jogosítványt vontak be, egy embert pedig börtönbe szállítottak.
Öt házkutatást tartottak pénteken Dicsőszentmártonban és Gernyeszegen egy minősített lopás miatt indult nyomozás keretében, egy 27 éves férfit őrizetbe vettek.
Az összeomlás szélén van a sürgősségi betegellátás Marosvásárhelyen: a rohammentő-szolgálat (SMURD) számlája üres, kölcsönkért gyógyszerekkel és anyagokkal látják el a betegeket. Év végéig 7,5 millió lejre lenne szükségük a működés biztosításához.
Hétvégén szervezik meg Marosvásárhelyen a hagyományos Bikeathont, amely a város egyik legnagyobb kerékpáros és adománygyűjtő eseménye.
Fogyatékkal élő, rajzolni, festeni, fotózni, szobrászkodni szerető vagy másféle alkotásokat készítő személyek jelentkezését várják a HIFA-Románia Egyesület online alkotótáborába.
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