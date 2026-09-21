Vízszünet lesz több Maros megyei településen

2026. szeptember 18., péntek

Jelenteniük kell a tanároknak az iskolai erőszak minden esetét a segélyhívó számon

A Maros megyei oktatásról, az iskolák biztonságáról és az igazgatói versenyvizsgáról is beszéltek a héten azon a gyűlésen, ahol a megye oktatási intézményeinek és a tanfelügyelőségnek a vezetői, illetve a rendőrség képviselői is jelen voltak.