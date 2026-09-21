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Vízszünet lesz több Maros megyei településen

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt több Maros megyei településen is felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást hétfőn délelőttől körülbelöl 15 óráig – olvasható az Aquaserv közleményében.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 10:192026. szeptember 21., 10:19

A munkálatok miatti vízszünet a marosvásárhelyi Erdély utca 9–23. szám alatti fogyasztókat, valamint a Nagyernyén és Sáromberken élőket érinti.

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A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a normál ivóvíz-szolgáltatás helyreállítását követően előfordulhat, hogy a csapokból átmenetileg zavaros víz folyik. Mivel ez a jelenség csak rövid ideig tart, javasolják, hogy

a víz teljes kitisztulásáig azt kizárólag háztartási célokra használják.

Az okozott kellemetlenségért a fogyasztók megértését kérik.

Marosszék
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