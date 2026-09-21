Nem csak kétkezi munkára keresnek embert Hargita megyében

A szakképzetlen munkások mellett felsőfokú végzettséget igénylő munkaerőt is keresnek a Hargita megyei munkaadók

Közel 150 álláshely szerepel az országos munkaerő-közvetítő rendszer szerint Hargita megyében. A munkaadók főként gyakorlati munkakörökbe keresnek embereket, de felsőfokú végzettséget igénylő állások is akadnak.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 21., 14:022026. szeptember 21., 14:02

Nem feltétlenül diplomával a zsebükben várják az álláskeresőket a Hargita megyei munkaadók, legalábbis ez látszik az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) online állásközvetítő platformján.

A Hargita megyére szűrt adatbázisban jelenleg 145 álláshely szerepel,

ezek száma azonban folyamatosan változik, hiszen az adatbázist a meghirdetett állások érvényessége és az új ajánlatok alapján frissítik. Hirdetés A kínálatban feltűnően sok a szakképzettséget nem, vagy csak alapfokú végzettséget igénylő munkahely. Az építőiparban például betanított, illetve szakképzettség nélküli dolgozókat is keresnek, akárcsak konyhai kisegítőket a vendéglátásban.

Fotó: Pixabay

A listában ugyanakkor tapasztalatot igénylő ajánlatok is találhatók, például személygépkocsi- és kisteherautó-sofőrök, valamint szakácsok számára. A csíkszeredai postahivatalba ugyanakkor postást is keresnek.

Nem minden állás szól azonban a fizikai munkát végzőknek.

Mérnöki, szakértői és más felsőfokú végzettséget igénylő munkák is megjelennek a listán, például elektroenergetikai mérnöki vagy villanyszerelői munkakörökben. A megyei kínálat beleillik az országos munkaerőpiaci képbe is. Az ANOFM legutóbbi összesítése szerint országosan a legtöbb állást gépkocsivezető, futár, árumozgató, építőipari segédmunkás, kereskedelmi alkalmazott és biztonsági őr munkakörben hirdetik.

Az állások közel felét olyanoknak szánták, akiknek nincs végzettségük, vagy legfeljebb alapfokú, illetve általános iskolai tanulmányaik vannak.