Nem csak kétkezi munkára keresnek embert Hargita megyében

A szakképzetlen munkások mellett felsőfokú végzettséget igénylő munkaerőt is keresnek a Hargita megyei munkaadók
Közel 150 álláshely szerepel az országos munkaerő-közvetítő rendszer szerint Hargita megyében. A munkaadók főként gyakorlati munkakörökbe keresnek embereket, de felsőfokú végzettséget igénylő állások is akadnak.
Nem feltétlenül diplomával a zsebükben várják az álláskeresőket a Hargita megyei munkaadók, legalábbis ez látszik az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) online állásközvetítő platformján.
ezek száma azonban folyamatosan változik, hiszen az adatbázist a meghirdetett állások érvényessége és az új ajánlatok alapján frissítik.
A kínálatban feltűnően sok a szakképzettséget nem, vagy csak alapfokú végzettséget igénylő munkahely. Az építőiparban például betanított, illetve szakképzettség nélküli dolgozókat is keresnek, akárcsak konyhai kisegítőket a vendéglátásban.
Fotó: Pixabay
A listában ugyanakkor tapasztalatot igénylő ajánlatok is találhatók, például személygépkocsi- és kisteherautó-sofőrök, valamint szakácsok számára. A csíkszeredai postahivatalba ugyanakkor postást is keresnek.
Mérnöki, szakértői és más felsőfokú végzettséget igénylő munkák is megjelennek a listán, például elektroenergetikai mérnöki vagy villanyszerelői munkakörökben.
A megyei kínálat beleillik az országos munkaerőpiaci képbe is. Az ANOFM legutóbbi összesítése szerint országosan a legtöbb állást gépkocsivezető, futár, árumozgató, építőipari segédmunkás, kereskedelmi alkalmazott és biztonsági őr munkakörben hirdetik.
Az álláskeresőknek tehát érdemes időről időre újra átnézniük a kínálatot, hiszen az adatbázis valós időben változik, így ami ma még szabad állás, az akár napokon belül le is kerülhet a listáról.
A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség felhívja a figyelmet, hogy a locuridemuncaharghita.ro oldal elsősorban az álláskeresők ügynökségi regisztrációjának és időpontfoglalásának megkönnyítésére szolgál. A meghirdetett szabad álláshelyek az ANOFM országos rendszerében érhetők el.
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