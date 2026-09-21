A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.

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Sorin Grindeanu pártelnök az ülése után közölte, hogy a vezetőség javaslatáról az alapszabály értelmében a PSD országos politikai tanácsa mondja ki a végső szót.

A politikus emlékeztetett arra, hogy három héttel ezelőtt Sinaián már eldöntötték: csak PSD-s részvételű kormányt támogatnak. „Ezzel véget vetünk a romániai polgárokat és a román gazdaságot elszegényítő kormányzás folytatásának” – jelentette ki Grindeanu.