Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember

Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 13:092026. szeptember 21., 13:09

A Buzău megyei üzletember az Agerpresnek eljuttatott nyilatkozatában közölte, hogy 2024 januárjában tett feljelentést, miután állítása szerint

több mint egymillió eurót veszített egy végül meg nem valósult finanszírozási ígéret miatt.

Nyilatkozata szerint az üzletember 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben teljesen megbízott. Az állította, hogy 1,1 millió eurót fizetett előlegként egy 6 millió eurós külföldi hitelhez, amelyet befektetésekre kívánt felhasználni. Hirdetés A kölcsönt egy Georgescu és üzleti partnerei által ajánlott bank biztosította volna.

Leu szerint a hitelt végül nem kapta meg, az 1,1 millió eurós garanciát pedig többszöri próbálkozása ellenére sem fizették vissza.