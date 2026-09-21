Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember

Fotó: Agerpres/EPA
Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.
A Buzău megyei üzletember az Agerpresnek eljuttatott nyilatkozatában közölte, hogy 2024 januárjában tett feljelentést, miután állítása szerint
Nyilatkozata szerint az üzletember 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben teljesen megbízott. Az állította, hogy 1,1 millió eurót fizetett előlegként egy 6 millió eurós külföldi hitelhez, amelyet befektetésekre kívánt felhasználni.
A kölcsönt egy Georgescu és üzleti partnerei által ajánlott bank biztosította volna.
Azt állította, hogy hamisított fizetési megbízásokat és más olyan dokumentumokat is kapott, amelyek szerint az összeg visszafizetése folyamatban van.
Az üzletember hangsúlyozta, hogy nincs politikai érdeke az ügyben, kizárólag a kár megtérítését szeretné elérni. „Tiszteletben tartom valamennyi érintett ártatlanságának vélelmét, és a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívánok nyilatkozni a bizonyítékokról” – olvasható a nyilatkozatában.
Călin Georgescut hétfő reggel megállították a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, ahol a nyomozók házkutatást tartottak egy csalási ügyben.
Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
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