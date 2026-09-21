Eseménysorozattal emlékeznek Kovács Piroska Europa Nostra-díjas néprajzkutatóra Máréfalván

Tíz éve hunyt el Kovács Piroska néprajzkutató, a máréfalvi közösség meghatározó személyisége. Az évforduló alkalmából többhetes eseménysorozatot szerveznek Máréfalván, amelynek programjai a helyi diákokat is megszólítják.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 13:252026. szeptember 21., 13:25

Idén tíz éve annak, hogy elhunyt Kovács Piroska, aki élete során sokat dolgozott Máréfalva és Székelyföld kulturális örökségének megőrzésén.

Munkásságát többek között Europa Nostra-díjjal is elismerték.

Az évforduló mellett az eseménysorozattal a Máréfalvi Nyirő József Általános Iskola névadó ünnepségének 30. évfordulójára is emlékeznek. A programokat a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület kezdeményezésére szervezik, a máréfalvi önkormányzat, az iskola és a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület együttműködésével. A programsorozat első részeként szeptember 14-én videópályázatot indítottak a helyi iskola IV–VIII. osztályos diákjai számára. A háromhetes kihívás során

a tanulóknak Kovács Piroska életéről és munkásságáról kell rövid videókat készíteniük.

A munkában tanárok és a Rozetta Ifjúsági Egyesület mentorai is segítik a diákokat. Az elkészült videókat egy öttagú zsűri értékeli, a legjobban teljesítő csapatokat pedig közösségi és csapatépítő programokkal jutalmazzák. Hirdetés A programsorozat október 5. és 9. között folytatódik a helyi tájházban. A Nyitott tájház program keretében a diákok kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és

közelebbről is megismerhetik Kovács Piroska munkásságát, valamint a máréfalvi népi örökséget.

Ezt követően a Nyitott kapuk, élő örökség nevezetű programsorozat keretében Kovács Piroska munkássága előtt is tisztelegnek.

Felidézik mindazt, amit a székelykapuk megmentéséért és az épített örökség megőrzéséért tett,