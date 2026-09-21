Eseménysorozattal emlékeznek Kovács Piroska Europa Nostra-díjas néprajzkutatóra Máréfalván

Fotó: Forrás: Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Tíz éve hunyt el Kovács Piroska néprajzkutató, a máréfalvi közösség meghatározó személyisége. Az évforduló alkalmából többhetes eseménysorozatot szerveznek Máréfalván, amelynek programjai a helyi diákokat is megszólítják.
Idén tíz éve annak, hogy elhunyt Kovács Piroska, aki élete során sokat dolgozott Máréfalva és Székelyföld kulturális örökségének megőrzésén.
Az évforduló mellett az eseménysorozattal a Máréfalvi Nyirő József Általános Iskola névadó ünnepségének 30. évfordulójára is emlékeznek. A programokat a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület kezdeményezésére szervezik, a máréfalvi önkormányzat, az iskola és a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület együttműködésével.
A programsorozat első részeként szeptember 14-én videópályázatot indítottak a helyi iskola IV–VIII. osztályos diákjai számára. A háromhetes kihívás során
A munkában tanárok és a Rozetta Ifjúsági Egyesület mentorai is segítik a diákokat. Az elkészült videókat egy öttagú zsűri értékeli, a legjobban teljesítő csapatokat pedig közösségi és csapatépítő programokkal jutalmazzák.
A programsorozat október 5. és 9. között folytatódik a helyi tájházban. A Nyitott tájház program keretében a diákok kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és
Ezt követően a Nyitott kapuk, élő örökség nevezetű programsorozat keretében Kovács Piroska munkássága előtt is tisztelegnek.
ugyanakkor a jelenre és a jövőre is tekintenek. A délután népzenei koncerttel, a Folkaktívval és még sok érdekességgel folytatódik. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy Kovács Piroska örökségét a fiatalabb generáció is megismerje, és továbbra is élő része maradjon a máréfalvi közösség életének.
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