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Eseménysorozattal emlékeznek Kovács Piroska Europa Nostra-díjas néprajzkutatóra Máréfalván

• Fotó: Forrás: Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Fotó: Forrás: Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

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Tíz éve hunyt el Kovács Piroska néprajzkutató, a máréfalvi közösség meghatározó személyisége. Az évforduló alkalmából többhetes eseménysorozatot szerveznek Máréfalván, amelynek programjai a helyi diákokat is megszólítják.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 13:252026. szeptember 21., 13:25

Idén tíz éve annak, hogy elhunyt Kovács Piroska, aki élete során sokat dolgozott Máréfalva és Székelyföld kulturális örökségének megőrzésén.

Munkásságát többek között Europa Nostra-díjjal is elismerték.

Az évforduló mellett az eseménysorozattal a Máréfalvi Nyirő József Általános Iskola névadó ünnepségének 30. évfordulójára is emlékeznek. A programokat a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület kezdeményezésére szervezik, a máréfalvi önkormányzat, az iskola és a Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület együttműködésével.

A programsorozat első részeként szeptember 14-én videópályázatot indítottak a helyi iskola IV–VIII. osztályos diákjai számára. A háromhetes kihívás során

a tanulóknak Kovács Piroska életéről és munkásságáról kell rövid videókat készíteniük.

A munkában tanárok és a Rozetta Ifjúsági Egyesület mentorai is segítik a diákokat. Az elkészült videókat egy öttagú zsűri értékeli, a legjobban teljesítő csapatokat pedig közösségi és csapatépítő programokkal jutalmazzák.

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A programsorozat október 5. és 9. között folytatódik a helyi tájházban. A Nyitott tájház program keretében a diákok kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és

közelebbről is megismerhetik Kovács Piroska munkásságát, valamint a máréfalvi népi örökséget.

Ezt követően a Nyitott kapuk, élő örökség nevezetű programsorozat keretében Kovács Piroska munkássága előtt is tisztelegnek.

Felidézik mindazt, amit a székelykapuk megmentéséért és az épített örökség megőrzéséért tett,

ugyanakkor a jelenre és a jövőre is tekintenek. A délután népzenei koncerttel, a Folkaktívval és még sok érdekességgel folytatódik. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy Kovács Piroska örökségét a fiatalabb generáció is megismerje, és továbbra is élő része maradjon a máréfalvi közösség életének.

Udvarhelyszék Máréfalva Megemlékezés esemény
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