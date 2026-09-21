Budapestről Oklándra: új mezeket adott az MTK a Hargita megyei csapatnak
Fotó: MTK Budapest
A sport közösségépítő ereje nem áll meg a határoknál: az MTK Budapest új felszerelést biztosított a közel harmincéves múltra visszatekintő, Hargita megyei Oklánd község labdarúgócsapatának. A székelyföldi együttes a fejlődés és a megújulás lehetőségét keresve fordult a fővárosi klubhoz.
Az MTK Labdarúgó Zrt. vezetősége nyitottan fogadta a megkeresést, és a kérést teljesítve konkrét segítséget nyújtott az erdélyi csapatnak.
„Örömmel álltunk a kezdeményezés mellé.
Ez a felajánlás egy kinyújtott kéz és egy praktikus segítség egy elkötelezett Hargita megyei közösség számára” – nyilatkozta megkeresésünkre az MTK Budapest vezetősége.
A fővárosi egyesület ezzel a gesztussal a helyi sportéletet támogatta. Ahol a kék-fehér színeket büszkén viselik, ott az MTK családja otthon van – Budapesttől Oklándig.
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