A sport közösségépítő ereje nem áll meg a határoknál: az MTK Budapest új felszerelést biztosított a közel harmincéves múltra visszatekintő, Hargita megyei Oklánd község labdarúgócsapatának. A székelyföldi együttes a fejlődés és a megújulás lehetőségét keresve fordult a fővárosi klubhoz.

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Az MTK Labdarúgó Zrt. vezetősége nyitottan fogadta a megkeresést, és a kérést teljesítve konkrét segítséget nyújtott az erdélyi csapatnak.

Az MTK-nál hiszünk abban, hogy a futball alapja a játék tisztelete és a sportbaráti kapcsolatok ápolása.

Ez a felajánlás egy kinyújtott kéz és egy praktikus segítség egy elkötelezett Hargita megyei közösség számára” – nyilatkozta megkeresésünkre az MTK Budapest vezetősége.

A fővárosi egyesület ezzel a gesztussal a helyi sportéletet támogatta. Ahol a kék-fehér színeket büszkén viselik, ott az MTK családja otthon van – Budapesttől Oklándig.

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