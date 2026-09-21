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Kiadták a riasztást: fagyhat is Székelyföldön, a Hargitán pedig lehavazhat

Havazás Hargitafürdőn 2022. szeptember 20-án. Az időszak stimmel • Fotó: Pinti Attila

Havazás Hargitafürdőn 2022. szeptember 20-án. Az időszak stimmel

Fotó: Pinti Attila

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Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. szeptember 21., 11:482026. szeptember 21., 11:48

2026. szeptember 21., 11:502026. szeptember 21., 11:50

Az előrejelzések szerint hétfőn 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldva középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a Bánsági-hegyvidéken, a Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban a széllökések sebessége 50–70 kilométer/óra, 1700 méter fölött pedig 80–90 kilométer/óra lehet.

Az ország nagy részén hétfőn, kedden pedig főként Olténiában, helyenként a Bánságban, Havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat hétfőn délelőtt közzétett előrejelzésére hivatkozva.

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A hőmérséklet átlagosan 8–12 Celsius-fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz az idő. A nappali csúcsértékek többnyire 14 és 21 fok között alakulnak, szerdára és csütörtökre virradóra pedig 2–11 fokig hűlhet a levegő.

A medencékben talaj menti fagy is kialakulhat.

Hétfőn főként északon, a középső, keleti és délkeleti országrészben, később másutt is záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként jégesővel. Általában 10–15, kisebb területen 20–30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

Keddre virradóan a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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