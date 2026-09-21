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Új alternatív útvonal segíti a közlekedést Székelyudvarhely központi részén

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház felé tartó autósok Székelyudvarhelyen: megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 12:532026. szeptember 21., 12:53

2026. szeptember 21., 14:072026. szeptember 21., 14:07

A Bethlen Gábor utcát felújítás miatt lezárták a közelmúltban, a városközpontból a kórházi körforgalom felé vezető forgalmas útszakasz kiesése pedig közlekedési nehézségeket okozott a városban.

korábban írtuk

Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát
Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát

Lezárják az autós forgalom előtt szerda reggel 8 órától a Bethlen Gábor utca bíróság és kórházi körforgalom közötti szakaszát Székelyudvarhelyen.

Hétfő reggelre azonban

elkészült az említett szakasszal párhuzamos Eötvös József utca felújítása,

így a városvezetés ezt kihasználva próbálja könnyebbé tenni a közlekedést a központban.

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Míg korábban a kórház felől lehetett a városközpont irányába közlekedni az Eötvös József utcán, a jelenlegi helyzetre való tekintettel megváltoztatták a közlekedés irányát:

az új forgalmi rend értelmében a központból érkezők juthatnak el rajta keresztül a kórházi körforgalomhoz.

A polgármester beszámolója szerint a megoldás csak átmeneti: addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca.

Ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend

Fotó: Olti Angyalka

Az Eötvös József utcában emellett új parkolóhelyeket is kialakítottak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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