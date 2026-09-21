Új alternatív útvonal segíti a közlekedést Székelyudvarhely központi részén

Fotó: Olti Angyalka
Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház felé tartó autósok Székelyudvarhelyen: megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították.
2026. szeptember 21., 12:532026. szeptember 21., 12:53
2026. szeptember 21., 14:072026. szeptember 21., 14:07
A Bethlen Gábor utcát felújítás miatt lezárták a közelmúltban, a városközpontból a kórházi körforgalom felé vezető forgalmas útszakasz kiesése pedig közlekedési nehézségeket okozott a városban.
Lezárják az autós forgalom előtt szerda reggel 8 órától a Bethlen Gábor utca bíróság és kórházi körforgalom közötti szakaszát Székelyudvarhelyen.
Hétfő reggelre azonban
így a városvezetés ezt kihasználva próbálja könnyebbé tenni a közlekedést a központban.
Míg korábban a kórház felől lehetett a városközpont irányába közlekedni az Eötvös József utcán, a jelenlegi helyzetre való tekintettel megváltoztatták a közlekedés irányát:
A polgármester beszámolója szerint a megoldás csak átmeneti: addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca.
Ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend
Fotó: Olti Angyalka
Az Eötvös József utcában emellett új parkolóhelyeket is kialakítottak.
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