Új alternatív útvonal segíti a közlekedést Székelyudvarhely központi részén

Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház felé tartó autósok Székelyudvarhelyen: megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 12:532026. szeptember 21., 12:53 2026. szeptember 21., 14:072026. szeptember 21., 14:07

A Bethlen Gábor utcát felújítás miatt lezárták a közelmúltban, a városközpontból a kórházi körforgalom felé vezető forgalmas útszakasz kiesése pedig közlekedési nehézségeket okozott a városban. korábban írtuk Teljesen lezárják a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszát Lezárják az autós forgalom előtt szerda reggel 8 órától a Bethlen Gábor utca bíróság és kórházi körforgalom közötti szakaszát Székelyudvarhelyen. Hétfő reggelre azonban

elkészült az említett szakasszal párhuzamos Eötvös József utca felújítása,

így a városvezetés ezt kihasználva próbálja könnyebbé tenni a közlekedést a központban. Hirdetés Míg korábban a kórház felől lehetett a városközpont irányába közlekedni az Eötvös József utcán, a jelenlegi helyzetre való tekintettel megváltoztatták a közlekedés irányát:

az új forgalmi rend értelmében a központból érkezők juthatnak el rajta keresztül a kórházi körforgalomhoz.

A polgármester beszámolója szerint a megoldás csak átmeneti: addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca.

Ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend Fotó: Olti Angyalka