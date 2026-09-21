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A most következő hétvége már biztatóbb a kéthetes időjárás-előrejelzésben

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Országszerte, így Erdélyben is jelentős lehűlés lesz az elkövetkező kéthetes időszak első felében – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes, szeptember 21. és október 4. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzésében.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 14:292026. szeptember 21., 14:29

2026. szeptember 21., 14:332026. szeptember 21., 14:33

Míg hétfőn még 20 Celsius-fok körüli nappali maximumokra lehet számítani, kedden és szerdán (szeptember 22–23-án) ezek átlaga már csak 15–16 fok körül alakul.

Ezt követően, szeptember 24-től fokozatos felmelegedés kezdődik, így

az első hét végére a hőmérséklet eléri a 21–22 fokot.

Ezek az értékek jelentősebb ingadozás nélkül megmaradnak szeptember végén, illetve október elején is, vagyis szeptember 28. és október 4. között.

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Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga 6–8 fok között alakul, szeptember 23–25. között kissé alacsonyabb értékekkel, tehát a hét második felében várhatók a leghűvösebb hajnalok.

Szeptember 21–25. között esőre lehet számítani, helyenként pedig jelentősebb, 10–15 liter/négyzetméter mennyiségű csapadék is lehullhat. Ezután már kicsi a valószínűsége az esőnek október elejéig.

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Hegyvidéken is hidegre fordul az idő, kedden, szerdán és csütörtökön a nappali maximumok átlaga mindössze 6–8 Celsius-fok körül alakul. Ezt követően fokozatos felmelegedés kezdődik, így szeptember végén és október elején a nappali maximumok átlaga 12–15 fok között lesz.

Az éjszakai minimumhőmérsékletek hasonlón alakulnak: szeptember 22–24. között jelentős lehűlés várható, amikor

az átlagos minimumok fagypont körül alakulnak.

Ezt követően a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és az időszak hátralévő részében 4–6 fokos minimumok lesznek jellemzők.

Szeptember 21–24. között a hegyvidék nagy részén csapadék várható, a 1700 méter feletti magasságokban pedig átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Ezt követően a csapadék valószínűsége jelentősen csökken.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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