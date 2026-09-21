A most következő hétvége már biztatóbb a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Fotó: Haáz Vince
Országszerte, így Erdélyben is jelentős lehűlés lesz az elkövetkező kéthetes időszak első felében – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes, szeptember 21. és október 4. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzésében.
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Míg hétfőn még 20 Celsius-fok körüli nappali maximumokra lehet számítani, kedden és szerdán (szeptember 22–23-án) ezek átlaga már csak 15–16 fok körül alakul.
Ezt követően, szeptember 24-től fokozatos felmelegedés kezdődik, így
Ezek az értékek jelentősebb ingadozás nélkül megmaradnak szeptember végén, illetve október elején is, vagyis szeptember 28. és október 4. között.
Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga 6–8 fok között alakul, szeptember 23–25. között kissé alacsonyabb értékekkel, tehát a hét második felében várhatók a leghűvösebb hajnalok.
Szeptember 21–25. között esőre lehet számítani, helyenként pedig jelentősebb, 10–15 liter/négyzetméter mennyiségű csapadék is lehullhat. Ezután már kicsi a valószínűsége az esőnek október elejéig.
Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Hegyvidéken is hidegre fordul az idő, kedden, szerdán és csütörtökön a nappali maximumok átlaga mindössze 6–8 Celsius-fok körül alakul. Ezt követően fokozatos felmelegedés kezdődik, így szeptember végén és október elején a nappali maximumok átlaga 12–15 fok között lesz.
Az éjszakai minimumhőmérsékletek hasonlón alakulnak: szeptember 22–24. között jelentős lehűlés várható, amikor
Ezt követően a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, és az időszak hátralévő részében 4–6 fokos minimumok lesznek jellemzők.
Szeptember 21–24. között a hegyvidék nagy részén csapadék várható, a 1700 méter feletti magasságokban pedig átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Ezt követően a csapadék valószínűsége jelentősen csökken.
Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.
Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.
Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a Moldovai Köztársaság mintájára községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban.
Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök azt fogja kérni a parlament vezetésétől, hogy a miniszterjelöltek meghallgatása legalább hatvan percig tartson.
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