A most következő hétvége már biztatóbb a kéthetes időjárás-előrejelzésben

Országszerte, így Erdélyben is jelentős lehűlés lesz az elkövetkező kéthetes időszak első felében – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes, szeptember 21. és október 4. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzésében.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Míg hétfőn még 20 Celsius-fok körüli nappali maximumokra lehet számítani, kedden és szerdán (szeptember 22–23-án) ezek átlaga már csak 15–16 fok körül alakul.

az első hét végére a hőmérséklet eléri a 21–22 fokot.

Ezek az értékek jelentősebb ingadozás nélkül megmaradnak szeptember végén, illetve október elején is, vagyis szeptember 28. és október 4. között.

Hirdetés

Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga 6–8 fok között alakul, szeptember 23–25. között kissé alacsonyabb értékekkel, tehát a hét második felében várhatók a leghűvösebb hajnalok.

Szeptember 21–25. között esőre lehet számítani, helyenként pedig jelentősebb, 10–15 liter/négyzetméter mennyiségű csapadék is lehullhat. Ezután már kicsi a valószínűsége az esőnek október elejéig.

korábban írtuk Kiadták a riasztást: fagyhat is Székelyföldön, a Hargitán pedig lehavazhat Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hegyvidéken is hidegre fordul az idő, kedden, szerdán és csütörtökön a nappali maximumok átlaga mindössze 6–8 Celsius-fok körül alakul. Ezt követően fokozatos felmelegedés kezdődik, így szeptember végén és október elején a nappali maximumok átlaga 12–15 fok között lesz.

Az éjszakai minimumhőmérsékletek hasonlón alakulnak: szeptember 22–24. között jelentős lehűlés várható, amikor