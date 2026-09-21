Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat

Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.

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A nyomozók hétórás házkutatás után dokumentumokkal teli táskákat vittek ki a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájából. Georgescut hamarosan a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székházába viszik kihallgatásra. Ugyanott hallgatják ki Ionel Rusen üzletembert is.

korábban írtuk Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.

Ami az eddig közölt eredményeket illeti, a házkutatás során Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a nyomozók hétfőn a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájában – közölték ügyészségi források az Agerpres hírügynökséggel.

A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel.