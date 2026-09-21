Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat

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Fotó: Tuchiluș Alex
Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.
2026. szeptember 21., 14:482026. szeptember 21., 14:48
2026. szeptember 21., 15:152026. szeptember 21., 15:15
A nyomozók hétórás házkutatás után dokumentumokkal teli táskákat vittek ki a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájából. Georgescut hamarosan a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székházába viszik kihallgatásra. Ugyanott hallgatják ki Ionel Rusen üzletembert is.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
Ami az eddig közölt eredményeket illeti, a házkutatás során Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a nyomozók hétfőn a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájában – közölték ügyészségi források az Agerpres hírügynökséggel.
A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel.
Georgescut hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál.
A csalási ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indult vizsgálat. A Buzău megyei üzletember azt állítja, hogy Georgescu közreműködésével több mint egymillió euróval károsították meg.
Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
Răzvan Leu szerint hatmillió eurós külföldi hitelt ígértek neki egy nemesfém-kereskedelmi befektetéshez, amelynek feltételeként 1,1 millió eurós garanciát fizetett. A hitelt végül nem kapta meg, a pénzét pedig nem fizették vissza – írja az Agerpres hírügynökség.
Sajtóértesülések szerint a garanciaként átutalt összegből Georgescu elnökválasztási kampányát finanszírozták.
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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
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