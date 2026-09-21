Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A volt államfőjelöltet hétfő reggel, uszodába menet állították meg a forgalomban, majd otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál.

A csalási ügyben Ionel Rusent is előállították. Az üzletember adományokat gyűjtött Călin Georgescu elnökválasztási kampányához. A nyomozás harmadik érintettje sajtóértesülések szerint Massimiliano Arena olasz állampolgár.

Hirdetés

Ügyészségi források szerint a nyomozás egy Buzău megyei üzletember feljelentése alapján indult, aki