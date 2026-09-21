Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről

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Fotó: Tuchiluș Alex
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
2026. szeptember 21., 11:282026. szeptember 21., 11:28
2026. szeptember 21., 11:322026. szeptember 21., 11:32
A volt államfőjelöltet hétfő reggel, uszodába menet állították meg a forgalomban, majd otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál.
A csalási ügyben Ionel Rusent is előállították. Az üzletember adományokat gyűjtött Călin Georgescu elnökválasztási kampányához. A nyomozás harmadik érintettje sajtóértesülések szerint Massimiliano Arena olasz állampolgár.
Ügyészségi források szerint a nyomozás egy Buzău megyei üzletember feljelentése alapján indult, aki
A DIICOT hétfői közleménye ezt az összefüggést nem említi – írja az Agerpres hírügynökség.
Az ügyészség szerint a két román és egy olasz állampolgár 2021 szeptemberében bűnszervezetet hozott létre, amely főként Romániában, de Nagy-Britanniában is tevékenykedett. A csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy külföldi bankoktól jelentős finanszírozást tudnak közvetíteni romániai vállalkozóknak, pénzügyi garancia ellenében.
Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
A DIICOT szerint egy vállalkozót azzal tévesztették meg, hogy hatmillió eurós hitelhez juthat, ha garanciát fizet. A sértett több mint egymillió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután azt ígérték neki, hogy a bankkölcsön összege 15 millió euróra növelhető. A DIICOT a kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.
A kihallgatások a DIICOT központi székhelyén zajlanak.
Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
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Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
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