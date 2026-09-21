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Öt nap, öt téma: elindult a bűnmegelőzési hét Maros megyében

A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet és a Maros megyei rendőrség képviselői számoltak be a sajtónak a bűnmegelőzésre szánt kampányról • Fotó: Haáz Vince

A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet és a Maros megyei rendőrség képviselői számoltak be a sajtónak a bűnmegelőzésre szánt kampányról

Fotó: Haáz Vince

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Bűnmegelőzési hét indult Maros megyében: szeptember 21. és 25. között a rendőrség partnereivel együtt a gyerekek, a szülők, a tanárok, az idősek és az egész közösség számára szervez programokat. Az eseménysorozat részeként öt témakört járnak körül.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 21., 16:082026. szeptember 21., 16:08

2026. szeptember 21., 16:102026. szeptember 21., 16:10

A rendőrök partnereikkel együtt a gyerekekhez, a szülőkhöz, a tanárokhoz, az idősekhez és az egész közösséghez szólnak a héten – tájékoztattak a rendőrség képviselői hétfőn a kampány részleteiről a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet marosvásárhelyi székhelyén.

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Mivel a hétfő a gyermekek biztonságáról szólt, a hetet a gyerekek védelmével foglalkozó szervezetnél kezdték, amellyel a hatóságok régóta együttműködnek. Rajtuk kívül partnerük a megyei tanfelügyelőség, a gyermekvédelmi igazgatóság, a SMURD rohammentőszolgálat, a marosvásárhelyi börtön, a Vöröskereszt, illetve számos civil szervezet is.

A román rendőrség kiemelt feladata

Cătălin Rădulescu főfelügyelő, a Maros megyei rendőrség vezetője elmondta, minden napnak más témája van. Hétfőn, szeptember 21-én a gyerekek biztonságáról volt szó: arról, hogyan csökkenthető az áldozattá válás veszélye, és hogyan előzhető meg, hogy maguk kövessenek el jogsértést. Kedden az online biztonság kerül terítékre, hiszen

a gyerekek gyakran azért válnak áldozattá, mert korábban ők maguk követtek el valamit az interneten.

Szerdán a családon belüli erőszak megelőzése lesz a téma, ez a román rendőrségnek és az egész társadalomnak is kiemelt feladata – emelte ki a rendőrség vezetője. A családon belüli erőszak bántalmazottjainak védett házában Egy kávé a túlélőkkel címmel szerveznek beszélgetést.

Cătălin Rădulescu rendőr-főbiztos, a Maros megyei rendőrség vezetője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Cătălin Rădulescu rendőr-főbiztos, a Maros megyei rendőrség vezetője

Fotó: Haáz Vince

Gabriela Pîncă, a Maros megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője azt emelte ki, hogy

a nyomkövető lábbilincs használata a leghatékonyabb eszközük a családon belüli bántalmazás áldozatainak védelmére.

Ugyancsak aznap útjára indul a RED FLAGS! Az első jelek – az első riasztások programjuk is, amely a párkapcsolati bántalmazás korai figyelmeztető jeleinek felismerését segíti.

Idősek védelme és a drogkereskedelem megelőzése

Csütörtökön az idősek kerülnek a középpontba. A megyei könyvtárban 10 órától a „HI DIGITAL” projekt keretében megtanulhatják, hogyan használják biztonságosan a technológiát, és hogyan ismerjék fel a csalási kísérleteket. 13 órától Radnóton a helyi nyugdíjasok szervezetével közösen tartanak tájékoztatót, itt indul a Biztonságban az idősek kezdeményezés is.

Gabriela Pîncă, a Maros megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gabriela Pîncă, a Maros megyei rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője

Fotó: Haáz Vince

Pénteken, a záró napon a kábítószer-kereskedelem megelőzése lesz a téma. 10 és 11.30 között a rendőr-felügyelőség székhelyén, a marosvásárhelyi büntetés-végrehajtási intézettel közösen indítják a Nyisd ki az elméd! Ne kerülj rácsok mögé! kampány idei programját.

Szabadságvesztésüket töltő elítéltek is beszélnek tapasztalataikról az iskolák diákjainak.

A rendőrség képviselője elmondta, nagyon nagy az érdeklődés a program iránt, számos iskola már feliratkozott.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ugyanakkor az iskolai biztonság keretében zajló kampány részeként tíz tanintézetbe is ellátogatnak, ahol nemcsak a diákokat, hanem a szülőket is tájékoztatják a kábítószer-kereskedelem veszélyeiről. A rendőrök szerint

a fiatalok könnyen a kábítószer-kereskedők csapdájába eshetnek,

és nagyon vékony a határ a drogfogyasztás és a drogokkal való kereskedelem között.

A rendőrség bűnözéselemzési és megelőzési osztálya online is elérhetővé tett a szülőknek és pedagógusoknak szóló segédanyagokat, amelyeket innen bárki letölthet.

Marosszék Rendőrség
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