Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.
Georgescut hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál, amelyet egy csalási ügyben rendeltek el – ismerteti az Agerpres.
A házkutatás több mint hat órán át tartott, délután három óra körül pedig
Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
Bekísérték az ügyészségre Ion Negoescut is, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozta Georgescut Răzvan Leu buzăui üzletemberrel, az ügy károsultjával. Ionel Rusen üzletembert szintén kihallgatja a DIICOT.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.
Răzvan Leu megerősítette, hogy a 2024 januárjában tett büntetőfeljelentése alapján indult el a Georgescut érintő nyomozás.
Mint arról beszámoltunk, hétfő reggel a DIICOT – Georgescu neve említése nélkül – közölte, hogy öt helyszínen – Bukarestben, Mogoșoaián, Ciolpani-ban és Bufteán – tartanak házkutatást
A DIICOT szerint a bűnözői csoportot 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett.
Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.
Az ügyészség szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy külföldi bankoktól jelentős finanszírozást tudnak közvetíteni romániai vállalkozóknak, pénzügyi garancia ellenében.
A sértett több mint egymillió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután azt ígérték neki, hogy a bankkölcsön összege 15 millió euróra növelhető. A DIICOT a kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.
Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint
– közölték ügyészségi források az Agerpres hírügynökséggel.
A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel. A nyomozók azt gyanítják, hogy az igazolvány hamis.
Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.
Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.
Georgescut hamarosan a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) székházába viszik kihallgatásra. Ugyanott hallgatják ki Ionel Rusen üzletembert is.
A volt államfőjelöltet hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál.
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