Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut

Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 16:222026. szeptember 21., 16:22

Georgescut hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál, amelyet egy csalási ügyben rendeltek el – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A házkutatás több mint hat órán át tartott, délután három óra körül pedig

a volt államfőjelöltet bevitték a DIICOT székhelyére, ahol több tucat támogatója gyűlt össze.

korábban írtuk A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást. Bekísérték az ügyészségre Ion Negoescut is, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozta Georgescut Răzvan Leu buzăui üzletemberrel, az ügy károsultjával. Ionel Rusen üzletembert szintén kihallgatja a DIICOT. korábban írtuk Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról. Răzvan Leu megerősítette, hogy a 2024 januárjában tett büntetőfeljelentése alapján indult el a Georgescut érintő nyomozás. Mint arról beszámoltunk, hétfő reggel a DIICOT – Georgescu neve említése nélkül – közölte, hogy öt helyszínen – Bukarestben, Mogoșoaián, Ciolpani-ban és Bufteán – tartanak házkutatást

bűnszervezet létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanúja miatt.

A DIICOT szerint a bűnözői csoportot 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett. korábban írtuk Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében. Az ügyészség szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és azt állították, hogy külföldi bankoktól jelentős finanszírozást tudnak közvetíteni romániai vállalkozóknak, pénzügyi garancia ellenében.

A DIICOT szerint egy vállalkozót azzal tévesztettek meg, hogy 6 millió eurós hitelhez juthat, ha garanciát fizet.

A sértett több mint egymillió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután azt ígérték neki, hogy a bankkölcsön összege 15 millió euróra növelhető. A DIICOT a kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli. Gyanús „diplomataigazolványt” találtak a nyomozók Georgescu lakásán Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint

a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a nyomozók hétfőn a volt államfőjelölt mogoșoaiai villájában

– közölték ügyészségi források az Agerpres hírügynökséggel. A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel. A nyomozók azt gyanítják, hogy az igazolvány hamis. korábban írtuk Hétórás kutakodás: igazi meglepetés fogadta az autóban a nyomozókat Ügyészségi források szerint zavaróberendezést találtak a nyomozók hétfőn Călin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését.

Călin Georgescu autójában ugyanakkor egy zavaróberendezést találtak.