Két autó ütközött Csíkszereda és Szentegyháza között

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A rendőrségi vizsgálatok szerint a balesetben két személygépkocsi volt érintett. Az ütközés csak anyagi károkkal járt, személyi sérülés nem történt. A helyszínre a Szentegyházi Önkéntes tűzoltóalakulat egysége is kivonult.