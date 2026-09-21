Máris kiderült, hogy hamis a diplomataigazolvány, amit Georgescu lakásán találtak

A Szuverén Máltai Lovagrend romániai nagykövetsége hétfőn közölte, hogy nem állított ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A nagykövetség azután adott ki közleményt, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a Georgescu mogoșoaiai otthonában tartott házkutatás során

talált egy, a volt államfőjelölt nevére kiállított „diplomataigazolványt”, amely látszólag a Máltai Lovagrendtől származik.

A közleményben megjegyezték, hogy

„Az érintett személy nem tagja a Szuverén Máltai Lovagrendnek, és ilyen dokumentumot soha nem állítottunk ki” – hangsúlyozták a szervezet képviselői.

Romániában több állovagrend is működik, amelyek esetenként visszaélnek a Szuverén Máltai Lovagrend jelképeivel.

korábban írtuk Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.

Ügyészségi források korábban azt nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek, hogy a nyomozók Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a volt államfőjelölt villájában.

A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel.