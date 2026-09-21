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Máris kiderült, hogy hamis a diplomataigazolvány, amit Georgescu lakásán találtak

• Fotó: Călin Georgescu/Facebook

Fotó: Călin Georgescu/Facebook

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A Szuverén Máltai Lovagrend romániai nagykövetsége hétfőn közölte, hogy nem állított ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 17:352026. szeptember 21., 17:35

A nagykövetség azután adott ki közleményt, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a Georgescu mogoșoaiai otthonában tartott házkutatás során

talált egy, a volt államfőjelölt nevére kiállított „diplomataigazolványt”, amely látszólag a Máltai Lovagrendtől származik.

„Az érintett személy nem tagja a Szuverén Máltai Lovagrendnek, és ilyen dokumentumot soha nem állítottunk ki” – hangsúlyozták a szervezet képviselői.

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A közleményben megjegyezték, hogy

Romániában több állovagrend is működik, amelyek esetenként visszaélnek a Szuverén Máltai Lovagrend jelképeivel.

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Ügyészségi források korábban azt nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek, hogy a nyomozók Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a volt államfőjelölt villájában.

A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel.

Belföld
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