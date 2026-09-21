Máris kiderült, hogy hamis a diplomataigazolvány, amit Georgescu lakásán találtak

Fotó: Călin Georgescu/Facebook
A Szuverén Máltai Lovagrend romániai nagykövetsége hétfőn közölte, hogy nem állított ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére.
A nagykövetség azután adott ki közleményt, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a Georgescu mogoșoaiai otthonában tartott házkutatás során
„Az érintett személy nem tagja a Szuverén Máltai Lovagrendnek, és ilyen dokumentumot soha nem állítottunk ki” – hangsúlyozták a szervezet képviselői.
A közleményben megjegyezték, hogy
Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.
Ügyészségi források korábban azt nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek, hogy a nyomozók Călin Georgescu nevére kiállított, a jelek szerint a Máltai Lovagrendtől származó „diplomataigazolványt” találtak a volt államfőjelölt villájában.
A „Diplomatic ID” feliratú okmányon az „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem” megnevezés, valamint Călin Georgescu „szenátor” neve és fényképe szerepel.
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