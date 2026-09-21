A PNL szerint a PSD Siegfried Mureșant elutasító döntése elmélyíti és meghosszabbítja a politikai válságot

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a politikai válság elmélyítése és elnyújtása mellett döntött azzal, hogy nem támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – közölte hétfőn a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
2026. szeptember 21., 16:362026. szeptember 21., 16:36
2026. szeptember 21., 17:122026. szeptember 21., 17:12
A liberálisok szerint a PSD „manipulatív és részben valótlan” érvekre hivatkozva utasítja el a kijelölt miniszterelnök kabinetjét – számol be az Agerpres.
A közleményben felrótták a szociáldemokraták vezetőségének, hogy miután
több mint négy hónapon át képtelenek voltak megoldást találni az általuk előidézett válságra,
most az államfő által javasolt megoldás elutasítására kötelezik képviselőiket és szenátoraikat.
A PNL úgy véli, hogy a PSD-nek – ha valóban jóhiszeműen és az ország érdekeit szem előtt tartva járt volna el – a kormányprogram és a kabinet összetételének ismeretében kellett volna döntenie arról, hogy támogatja-e vagy sem a kormányt.
– hangsúlyozta a párt, hozzátéve, hogy a költségvetés-kiigazítás, a 2027-es büdzsé kidolgozása, az energiaárak alakulása, az uniós források lehívásának folytatása és a térség biztonsági helyzete egyaránt teljes jogkörű kormányt igényel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.
A Szociáldemokrata Párt országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.
Sorin Grindeanu pártelnök az ülése után közölte, hogy a vezetőség javaslatáról az alapszabály értelmében a PSD országos politikai tanácsa mondja ki a végső szót.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.
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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.
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