A PNL szerint a PSD Siegfried Mureșant elutasító döntése elmélyíti és meghosszabbítja a politikai válságot

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a politikai válság elmélyítése és elnyújtása mellett döntött azzal, hogy nem támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – közölte hétfőn a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

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A liberálisok szerint a PSD „manipulatív és részben valótlan” érvekre hivatkozva utasítja el a kijelölt miniszterelnök kabinetjét – számol be az Agerpres.

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A közleményben felrótták a szociáldemokraták vezetőségének, hogy miután

több mint négy hónapon át képtelenek voltak megoldást találni az általuk előidézett válságra,

most az államfő által javasolt megoldás elutasítására kötelezik képviselőiket és szenátoraikat.

A PNL úgy véli, hogy a PSD-nek – ha valóban jóhiszeműen és az ország érdekeit szem előtt tartva járt volna el – a kormányprogram és a kabinet összetételének ismeretében kellett volna döntenie arról, hogy támogatja-e vagy sem a kormányt.