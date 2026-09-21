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Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

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Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak! – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 17:212026. szeptember 21., 17:21

A kormányfő szorgalmazta, legyen nemzeti minimum, hogy

minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak kíméletlenül érvényesítenie kell a magyar emberek, a nemzet érdekét.

Azoknak, akik jogtalanul bitorolják a magyarok tulajdonát, vissza kell adniuk azt – jelentette ki az MTI beszámolója szerint.

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Magyar Péter azt mondta a Fidesz és a KDNP képviselőinek, hogy az a sok tízezer milliárd forint, amit az ő köreik „elloptak”, a magyar emberek pénze. Ez a nemzet nem mond le arról, ami az övé, annál ez a nemzet erősebb, eltökéltebb – hangoztatta.

A nemzet azért és addig létezik,

  • amíg egymás számára ismeretlen emberek újra és újra úgy döntenek, közük van egymáshoz,

  • amíg közös a történelmünk, az irodalmunk, az ünnepeink, a hőseink,

  • és amikor baj van, vagy amikor építeni kell valamit, ismeretlenül felelősséget vállalunk egymásért

– mondta Magyar Péter.

A modern magyar nemzet legnagyobb történelmi csodája és teljesítménye éppen ez: ismeretlen embereket tesz fontossá és ezáltal ismerőssé egymás számára – folytatta, hozzátéve:

ez történt 1848-ban, 1956-ban, háborúk és árvizek közben és után, és nagyon sok értelemben ez történt idén áprilisban is.

Felidézte a 19. században megvalósult építkezéseket, és azt mondta: annak idején a haza legvagyonosabb tagjai adakoztak a magyar nemzet javára. Ez szinte tükörképe az elmúlt éveknek, amikor a nemzet adakozott a legvagyonosabbak javára akaratán kívül – jegyezte meg a kormányfő.

Felszólalását folytatva a kormányfő kifejtette: szükség van magyar nemzeti tőkére, jó, ha a magyar tulajdonú vállalatok erősek, de a magyar embereket „nem vigasztalja, ha nem a külföldiek, hanem a magyarok lopnak tőlük”, sőt ez súlyosbító tényező. A mesés vagyonokra szert tevő „Orbán-oligarchák” nem azért voltak sikeresek, mert leleményesek, tehetségesek, szorgalmasak lettek volna, hanem

mert „ellopták a magyar emberek pénzét”

– mondta.

Magyar Péter úgy látja, az előző kormányok az állami vagyonból zsilipeltek át milliárdokat „a saját haverjaiknak, családtagjaiknak és önmaguknak”, a jelenlegi kormány azonban „magyarok millióival közösen” megvédi és visszaszerzi a magyar állam vagyonát. (...)

Magyar Péter azt mondta, országjárásán azt vállalta, ha egyszer felelősséget kap az ország vezetésére, emlékezni fog arra, amit kértek tőle az emberek:

az ordító igazságtalanságok megszüntetését, az igazságtételt, az ellopott vagyonok visszaszerzését és emberhez méltó életet.

Hozzátette, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amelyet sikerült megmenteni "a pazarló és aránytalan szerződésekből", közvetlenül a magyar családok mindennapi megélhetésére, a költségvetés és a gazdaság rendbetételére fordítanak.
Azért van benne indulat – mondta –, mert amikor az Orbán-kormány a saját oligarcháinak szivattyúzta ki a közpénzt, akkor a magyar embereket károsította meg, és elszegényítette az országot. (...)

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Magyarország működik, és az elmúlt évtizedek károkozása ellenére is sokkal erősebb annál, mint amilyennek az ellenzéki pártok látni szeretnék.

Magyarország megismerte a saját erejét, és soha többet nem fogja hagyni, hogy megvezessék, cserbenhagyják vagy elárulják

– hangoztatta a miniszterelnök.

Szerinte az elmúlt években magyar emberek milliói mutatták meg, hogy sok-sok politikusnál, oligarchánál, oligarcha-politikusnál, megmondóembernél jobban értik, mit jelent a közös hazához tartozni és azért tenni. Úgy folytatta:

itt az ideje, hogy a politika is felnőjön a magyar nép bölcsességéhez és hazaszeretetéhez.

A kormány ugyanis nem egy kiváltságos kaszt magánvállalkozása. A kormányzat a nép szolgája – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, a feladatuk az, hogy a magyar emberek adóforintjait, a nemzet közös javait visszaadják azoknak, akik azért megdolgoztak: a családoknak, az időseknek és a tisztességgel dolgozó magyar embereknek.

Magyarország
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