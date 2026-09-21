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Idén csak ott dolgoznak, ahol még a tél előtt helyre tudják állítani az utat

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Zajlik az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a Gyilkostó úton, ezzel elkezdődött a Mobilitás 2 városfejlesztési projekt megvalósítása Gyergyószentmiklóson. A nagyobb útfelbontással járó munkálatoknak csak tavasszal kezdenek neki.

Gergely Imre

2026. szeptember 21., 18:002026. szeptember 21., 18:00

2026. szeptember 21., 18:122026. szeptember 21., 18:12

A Gyilkostó sugárúton, a Csobothegy utcától a város kijárata felé jelenleg az esővíz-elvezető rendszer építése zajlik. Nagy Zoltán polgármester tájékoztatása szerint ez a Mobilitás 2 néven ismert beruházás első szakasza.

A munkálatok alatt nincs szükség teljes útlezárásra, szakaszos forgalomterelésre viszont számíthatnak az arra közlekedők. Ugyanilyen munkálat kezdődik pár napon belül a Kossuth Lajos utcában is, a központ és a Tűzoltó utca között.

A lakóknak is igyekezniük kell

A projekt leglátványosabb része, a Kárpátok utca és az örmény templom közötti szakasz és környezete teljes útszerkezet-felújítása csak tavasszal kezdődik. A polgármester rámutatott,

nem szeretnének olyan munkálatba belekezdeni, amelyet a tél beállta előtt nem lehet befejezni,

hogy az útszakaszt visszaadják a forgalomnak.

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A teljes beruházás kivitelezési ideje 12 munkahónap, ebbe nem számítanak bele a téli, munkavégzésre alkalmatlan időszakok.

A Gyilkostó út teljes hosszában és a Kossuth Lajos utca felső szakaszán járdák, zöldövezetek és bicikliutak épülnek.

A városháza felhívást tett közzé az érintett útszakaszok mentén lakók számára, arra kérve őket, hogy október 31-ig végezzék el az ivóvíz-, szennyvíz- és gázbekötéseket. Ha a csatlakozás műszaki okból nem kivitelezhető, vagy nincs kialakított bekötési lehetőség, azt jelezni kell a polgármesteri hivatalnak.

Az újonnan kialakított útfelületeket és járdákat a beruházás lezárását követően legalább öt évig nem lehet megbontani.

A város készül a Mobilitás 3 projektre is, amely többek között a Gyilkostó út teljes felújítását jelenti majd.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A Bucsin negyedben jól haladnak

A Bucsin negyedi úthelyreállítások jelenlegi szakasza várhatóan két héten belül lezárul. Ez nem teljes körű aszfaltozást jelent, hanem

azokat az útfelületeket teszik ismét járhatóvá, ahol korábban közműépítések miatt fel kellett bontani az utat.

Olyan szakaszok is voltak, amelyek évek óta felbontva álltak. Az idei cél az volt, hogy ezek helyreállítása megtörténjen. A munkálatok lezárása után kisebb javítások még maradnak, köztük járda-helyreállítások a Kossuth utca állomás felé tartó részén, illetve az Állomás utca Szárhegy felőli részén is útjavítás várható.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A Virág negyedben közben folytatódik a csatornahálózat kiépítése.

A hálózatépítési munkálatok várhatóan mintegy két héten belül befejeződnek, ezt követően – az időjárástól függően – a helyreállítás is elkezdődhet.

Nagy Zoltán bízik abban, hogy a bekötések és a szükséges tesztelések is időben megtörténnek, hogy esetleges gondok miatt ne legyen szükség a helyreállított út újbóli felbontására.

Októbertől okos közlekedés

Az okos átjárók, jelzőlámpák és térfigyelő kamerák kivitelezése augusztus 30-án lezárult.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A végleges műszaki átadás-átvétel szeptember végéig várható, a rendszerek tényleges üzembe helyezése azonban októberre tolódik, ugyanis – bár a rendszerek kiépítése megtörtént, – az elektromos hálózatra való csatlakozásuk késik. Jelenleg a beüzemelés, programozás és tesztelés zajlik, így

a jelzőlámpák és a térfigyelő kamerák várhatóan októberben kerülhetnek éles üzembe.

Az elektromosautó-töltőállomásokat most tesztelik, ezek üzembe helyezése szintén rövidesen megtörténhet. Az elektromos autóbuszok közlekedésének elindítását ugyancsak az ősz folyamán tervezik.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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