Idén csak ott dolgoznak, ahol még a tél előtt helyre tudják állítani az utat

Fotó: Gergely Imre
Zajlik az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a Gyilkostó úton, ezzel elkezdődött a Mobilitás 2 városfejlesztési projekt megvalósítása Gyergyószentmiklóson. A nagyobb útfelbontással járó munkálatoknak csak tavasszal kezdenek neki.
2026. szeptember 21., 18:002026. szeptember 21., 18:00
2026. szeptember 21., 18:122026. szeptember 21., 18:12
A Gyilkostó sugárúton, a Csobothegy utcától a város kijárata felé jelenleg az esővíz-elvezető rendszer építése zajlik. Nagy Zoltán polgármester tájékoztatása szerint ez a Mobilitás 2 néven ismert beruházás első szakasza.
A munkálatok alatt nincs szükség teljes útlezárásra, szakaszos forgalomterelésre viszont számíthatnak az arra közlekedők. Ugyanilyen munkálat kezdődik pár napon belül a Kossuth Lajos utcában is, a központ és a Tűzoltó utca között.
A projekt leglátványosabb része, a Kárpátok utca és az örmény templom közötti szakasz és környezete teljes útszerkezet-felújítása csak tavasszal kezdődik. A polgármester rámutatott,
hogy az útszakaszt visszaadják a forgalomnak.
A teljes beruházás kivitelezési ideje 12 munkahónap, ebbe nem számítanak bele a téli, munkavégzésre alkalmatlan időszakok.
A városháza felhívást tett közzé az érintett útszakaszok mentén lakók számára, arra kérve őket, hogy október 31-ig végezzék el az ivóvíz-, szennyvíz- és gázbekötéseket. Ha a csatlakozás műszaki okból nem kivitelezhető, vagy nincs kialakított bekötési lehetőség, azt jelezni kell a polgármesteri hivatalnak.
A város készül a Mobilitás 3 projektre is, amely többek között a Gyilkostó út teljes felújítását jelenti majd.
Fotó: Gergely Imre
A Bucsin negyedi úthelyreállítások jelenlegi szakasza várhatóan két héten belül lezárul. Ez nem teljes körű aszfaltozást jelent, hanem
Olyan szakaszok is voltak, amelyek évek óta felbontva álltak. Az idei cél az volt, hogy ezek helyreállítása megtörténjen. A munkálatok lezárása után kisebb javítások még maradnak, köztük járda-helyreállítások a Kossuth utca állomás felé tartó részén, illetve az Állomás utca Szárhegy felőli részén is útjavítás várható.
Fotó: Gergely Imre
A Virág negyedben közben folytatódik a csatornahálózat kiépítése.
Nagy Zoltán bízik abban, hogy a bekötések és a szükséges tesztelések is időben megtörténnek, hogy esetleges gondok miatt ne legyen szükség a helyreállított út újbóli felbontására.
Az okos átjárók, jelzőlámpák és térfigyelő kamerák kivitelezése augusztus 30-án lezárult.
Fotó: Gergely Imre
A végleges műszaki átadás-átvétel szeptember végéig várható, a rendszerek tényleges üzembe helyezése azonban októberre tolódik, ugyanis – bár a rendszerek kiépítése megtörtént, – az elektromos hálózatra való csatlakozásuk késik. Jelenleg a beüzemelés, programozás és tesztelés zajlik, így
Az elektromosautó-töltőállomásokat most tesztelik, ezek üzembe helyezése szintén rövidesen megtörténhet. Az elektromos autóbuszok közlekedésének elindítását ugyancsak az ősz folyamán tervezik.
Fotó: Gergely Imre
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