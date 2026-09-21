Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg

Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.
George Simion pártelnök ezt követően bejelentette, hogy az AUR „minden nyomás ellenére” elutasítja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – számol be az Agerpres.
Az AUR törvényhozói „Állítsátok le a politikai rendőrséget!” feliratú táblákkal gyűltek össze a képviselőház szónoki emelvénye előtt.
Dan Tanasă képviselő felszólalásában azt állította, hogy
Szerinte Georgescu azért vált a hatóságok célpontjává, mert feltárta „a rendszer visszataszító arcát”, és megnyert egy választást.
Miután az ülést vezető Natalia Intotero kikapcsolta a mikrofonját, Tanasă még néhány percig folytatta beszédét, majd
Kevéssel ezután George Simion a Facebookon közölte, hogy pártja a nyomásgyakorlások ellenére sem szavazza meg a Mureșan-kabinetet, és továbbra is kiáll Georgescu mellett.
Egy korábbi, szintén a Georgescut érintő eljáráshoz kapcsolódó bejegyzésében Simion diktatúrának nevezte Romániát.
– írta.
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