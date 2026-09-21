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Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg

• Fotó: George Simion/Facebook

Fotó: George Simion/Facebook

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A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 18:212026. szeptember 21., 18:21

George Simion pártelnök ezt követően bejelentette, hogy az AUR „minden nyomás ellenére” elutasítja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – számol be az Agerpres.

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Az AUR törvényhozói „Állítsátok le a politikai rendőrséget!” feliratú táblákkal gyűltek össze a képviselőház szónoki emelvénye előtt.

Dan Tanasă képviselő felszólalásában azt állította, hogy

Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg, és büntetőügyeket kreálnak ellene.

Szerinte Georgescu azért vált a hatóságok célpontjává, mert feltárta „a rendszer visszataszító arcát”, és megnyert egy választást.

Miután az ülést vezető Natalia Intotero kikapcsolta a mikrofonját, Tanasă még néhány percig folytatta beszédét, majd

az AUR képviselői elhagyták a termet.

Kevéssel ezután George Simion a Facebookon közölte, hogy pártja a nyomásgyakorlások ellenére sem szavazza meg a Mureșan-kabinetet, és továbbra is kiáll Georgescu mellett.

Egy korábbi, szintén a Georgescut érintő eljáráshoz kapcsolódó bejegyzésében Simion diktatúrának nevezte Romániát.

Bármelyikünk lehet a következő. Elég a visszaélésekből!”

– írta.

Călin Georgescu otthonában hétfőn házkutatást tartott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), majd bekísérték kihallgatásra. A DIICOT közlése szerint a volt államfőjelölt egy csalási ügyben érintett.

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