Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.

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George Simion pártelnök ezt követően bejelentette, hogy az AUR „minden nyomás ellenére” elutasítja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – számol be az Agerpres.

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Az AUR törvényhozói „Állítsátok le a politikai rendőrséget!” feliratú táblákkal gyűltek össze a képviselőház szónoki emelvénye előtt.

Dan Tanasă képviselő felszólalásában azt állította, hogy