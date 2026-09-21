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Máris őrizetbe vették Călin Georgescut

• Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 18:472026. szeptember 21., 18:47

2026. szeptember 21., 18:482026. szeptember 21., 18:48

Ugyanebben az ügyben Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették – értesült az Agerpres.

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Ügyészségi források szerint

Georgescu nem kívánt vallomást tenni a nyomozóknak.

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A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut

Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.

A volt államfőjelöltet a mogoșoaiai otthonában tartott, csaknem kilencórás házkutatás után, délután három óra körül vitték a DIICOT székhelyére. Onnan fogdába szállítják a rendőrök.

Az ügyészség épülete előtt Georgescu több tucat támogatója gyűlt össze.

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.

Georgescut hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy legyen jelen a házkutatásnál.

Bekísérték az ügyészségre Ion Negoescut is, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozta Georgescut Răzvan Leu buzăui üzletemberrel, az ügy károsultjával.

Răzvan Leu megerősítette, hogy a Georgescut érintő nyomozás az ő 2024 januárjában tett büntetőfeljelentése alapján indult el.

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Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember
Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember

Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.

Értesülések szerint Răzvan Leu egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges hitelkeret megszerzése érdekében

Georgescu állítólag Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.

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Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut
Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut

Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.

A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1,1 millió eurós garancia befizetését kérték. A hitelt végül nem kapta meg, a pénzét pedig nem fizették vissza.

Sajtóértesülések szerint a garanciaként átutalt összegből Georgescu elnökválasztási kampányát finanszírozták.

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Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut
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