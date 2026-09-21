Máris őrizetbe vették Călin Georgescut

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.

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Ugyanebben az ügyben Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették – értesült az Agerpres .

Georgescu nem kívánt vallomást tenni a nyomozóknak.

A volt államfőjelöltet a mogoșoaiai otthonában tartott, csaknem kilencórás házkutatás után, délután három óra körül vitték a DIICOT székhelyére. Onnan fogdába szállítják a rendőrök.

Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.

Az ügyészség épülete előtt Georgescu több tucat támogatója gyűlt össze.

korábban írtuk Fegyveres kísérők állig feketében – videót és részleteket tettek közzé a ma hajnali Georgescu-kiemelésről A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hétfőn felvételeket tett közzé a Călin Georgescu mogoșoaiai villájában tartott házkutatásról.

Georgescut hétfő reggel, egy otopeni-i uszodába menet állították meg a forgalomban, majd mogoșoaiai otthonába vitték, hogy legyen jelen a házkutatásnál.

Bekísérték az ügyészségre Ion Negoescut is, aki a gyanú szerint kapcsolatba hozta Georgescut Răzvan Leu buzăui üzletemberrel, az ügy károsultjával.

Răzvan Leu megerősítette, hogy a Georgescut érintő nyomozás az ő 2024 januárjában tett büntetőfeljelentése alapján indult el.

korábban írtuk Nyilvánosság elé állt a Călin Georgescut feljelentő üzletember Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Călin Georgescu volt államfőjelölt csalási ügyében.

Értesülések szerint Răzvan Leu egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges hitelkeret megszerzése érdekében