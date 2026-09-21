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Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait

• Fotó: Facebook/Sorin Grindeanu/Videófelvétel

Fotó: Facebook/Sorin Grindeanu/Videófelvétel

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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták sinaiai tanácskozásán elfogadott tíz javaslatot.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 19:112026. szeptember 21., 19:11

Grindeanu sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a PSD több hónapos belső vita után döntött az Ilie Bolojan vezette kormányból való kilépésről, és az erről tartott pártszavazáson az ötezer résztvevő csaknem 98 százaléka támogatta az irányváltást.

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A pártelnök rámutatott, Mureșan még a PSD-vel való egyeztetés előtt jelezte, hogy az előző kabinet politikáját kívánja folytatni. Ez vezetett ahhoz, hogy a szociáldemokraták vezetősége a leendő kormány elutasításáról döntött.

Idézet
Ha tárgyalni akar velünk, mondja el, miként építené be kormányprogramjába a PSD által Sinaián elfogadott tízpontos javaslatcsomagot”

– jelentette ki Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint.

Hozzátette, hogy Mureșan miniszterelnökké jelölése óta még azt sem jelezte, hogy fontolóra venné a szociáldemokraták indítványait.

A PSD elnöke azt is sérelmezte, hogy

a kijelölt miniszterelnök múlt csütörtöktől többször is sértő kijelentéseket tett pártjáról.

„Azért szavaztuk meg a bizalmatlansági indítványt, mert Románia rossz irányba haladt. Most valaki ugyanennek az irányvonalnak a folytatásához kéri a PSD szavazatait, anélkül, hogy legalább megfontolná a párt javaslatait” – fogalmazott.

Grindeanu végül megjegyezte: Mureșan politikai pályafutása során szerinte csak abban a két hónapban nem támadta a PSD-t, amikor a két párt közös listán indult az európai parlamenti választásokon.

Belföld
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