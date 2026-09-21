Csak akkor tárgyalna a kijelölt kormányfővel a PSD elnöke, ha hajlandó beépíteni a kormányprogramjába a párt javaslatait

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták sinaiai tanácskozásán elfogadott tíz javaslatot.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 19:112026. szeptember 21., 19:11

Grindeanu sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a PSD több hónapos belső vita után döntött az Ilie Bolojan vezette kormányból való kilépésről, és az erről tartott pártszavazáson az ötezer résztvevő csaknem 98 százaléka támogatta az irányváltást. Hirdetés A pártelnök rámutatott, Mureșan még a PSD-vel való egyeztetés előtt jelezte, hogy az előző kabinet politikáját kívánja folytatni. Ez vezetett ahhoz, hogy a szociáldemokraták vezetősége a leendő kormány elutasításáról döntött.

Ha tárgyalni akar velünk, mondja el, miként építené be kormányprogramjába a PSD által Sinaián elfogadott tízpontos javaslatcsomagot”

– jelentette ki Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint. Hozzátette, hogy Mureșan miniszterelnökké jelölése óta még azt sem jelezte, hogy fontolóra venné a szociáldemokraták indítványait. A PSD elnöke azt is sérelmezte, hogy

a kijelölt miniszterelnök múlt csütörtöktől többször is sértő kijelentéseket tett pártjáról.