Több mint háromezer szórványbeli magyar kisiskolás vesz részt délutáni oktatási programban Erdélyben

Fotó: Barabás Ákos
Több mint háromezer erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az Iskola Alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, mely hétfőn indult 14 romániai megyében.
Az elsősorban erdélyi szórványtelepüléseken működtett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben
Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik – tájékoztatta az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtószolgálata.
A program elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek kreatív készségeinek anyanyelvükön történő fejlesztése. Emellett közvetlen és közvetett segítséget nyújt a szülőknek, családoknak is azáltal, hogy
A korábbi tájékoztatás szerint az idei tanévben 13 erdélyi szórványmegyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást a magyar kisdiákoknak szakképzett pedagógusok részvételével.
A főváros mellett Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros, Szeben, Szilágy és Temes megyei települések kisdiákjai vesznek részt benne.
A korábbi helyszínekhez idén a Fehér megyei Magyarpéterfalva (Petrisat) és az Arad megyei Kisiratos (Dorobanti) iskolája is csatlakozott.
A résztvevők száma évről évre növekszik, a program 2019-es indulása óta összesen 20 797 gyermek vett részt délutáni oktatásban.
A tanórák utáni tevékenység keretében
Emellett kreatív és játékos tevékenységeken is fejlesztik készségeiket.
A tanulásban nyújtott segítség mellett a program biztonságos, támogató közösségi teret is nyújt, ahol a közösségi élmények is fontos szerepet kapnak – közölték a működtetők.
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