Több mint háromezer szórványbeli magyar kisiskolás vesz részt délutáni oktatási programban Erdélyben

Több mint háromezer erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az Iskola Alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, mely hétfőn indult 14 romániai megyében.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 16:592026. szeptember 21., 16:59

Az elsősorban erdélyi szórványtelepüléseken működtett délutáni oktatási programba a 2026-2027-es tanévben

3378 magyar kisdiákot írattak be szüleik.

Velük összesen 211 szakképzett pedagógus foglalkozik – tájékoztatta az MTI-t a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtószolgálata. Hirdetés A program elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek kreatív készségeinek anyanyelvükön történő fejlesztése. Emellett közvetlen és közvetett segítséget nyújt a szülőknek, családoknak is azáltal, hogy

a gyermekek napi meleg ebédjének költségeihez is hozzájárul.

A korábbi tájékoztatás szerint az idei tanévben 13 erdélyi szórványmegyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást a magyar kisdiákoknak szakképzett pedagógusok részvételével. A főváros mellett Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros, Szeben, Szilágy és Temes megyei települések kisdiákjai vesznek részt benne.

A délutáni foglalkoztatás 67 település 73 iskolájában zajlik.

A korábbi helyszínekhez idén a Fehér megyei Magyarpéterfalva (Petrisat) és az Arad megyei Kisiratos (Dorobanti) iskolája is csatlakozott. A résztvevők száma évről évre növekszik, a program 2019-es indulása óta összesen 20 797 gyermek vett részt délutáni oktatásban. A tanórák utáni tevékenység keretében

a gyermekek pedagógusok vezetésével készítik el házi feladataikat, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.