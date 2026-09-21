Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból

Szövetségi szintű pert indít a Politico, a CNN és az MS NOW Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 17:422026. szeptember 21., 17:42 2026. szeptember 21., 18:232026. szeptember 21., 18:23

Ezt azt követően teszik, miután a Fehér Ház visszavonta újságíróik akkreditációját, és megtiltotta nekik a belépést a Fehér Házba – jelentette be a három sajtóorgánum hétfőn közös közleményben a Politico beszámolója szerint.

A perrel azt akarják elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehér Házba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket oda.

Hirdetés „Ma reggel tájékoztattuk a kormányt arról, hogy pert indítunk az első alkotmánykiegészítés által biztosított jogaink és annak az elvnek a védelmében, amely szerint

a kormány nem döntheti el, hogy a sajtónak miről kell tudósítania vagy mit kell közzétennie”