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Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból

• Fotó: Facebook/Fehér Ház

Fotó: Facebook/Fehér Ház

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Szövetségi szintű pert indít a Politico, a CNN és az MS NOW Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 17:422026. szeptember 21., 17:42

2026. szeptember 21., 18:232026. szeptember 21., 18:23

Ezt azt követően teszik, miután a Fehér Ház visszavonta újságíróik akkreditációját, és megtiltotta nekik a belépést a Fehér Házba – jelentette be a három sajtóorgánum hétfőn közös közleményben a Politico beszámolója szerint.

A perrel azt akarják elérni, hogy tudósítóik ismét bejuthassanak a Fehér Házba, szombaton ugyanis már nem engedték be őket oda.

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„Ma reggel tájékoztattuk a kormányt arról, hogy pert indítunk az első alkotmánykiegészítés által biztosított jogaink és annak az elvnek a védelmében, amely szerint

Idézet
a kormány nem döntheti el, hogy a sajtónak miről kell tudósítania vagy mit kell közzétennie”

– közölték.

Hangsúlyozták, hogy „a Fehér Ház előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert az elnöki adminisztráció nem értett egyet a tudósításaikkal” – olvasható az MTI szemléjében.

Külföld
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