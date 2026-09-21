Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PSD jelenlegi vezetősége nem nem érdekelt a politikai válság megoldásában, amit szerinte az is jelez, hogy a párt még a kormányprogram megismerése és az érdemi párbeszéd megkezdése előtt úgy döntött: nem támogatja a Mureșan-kormányt.

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Mureșan Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a PSD választás előtt áll: vagy támogatja kormányát, és ezzel elősegíti a politikai válság lezárását, vagy elutasítja azt, és meghosszabbítja a válságot – írja az Agerpres.

A kijelölt miniszterelnök rámutatott arra is, készülő programjának végső célja a romániai lakosság életszínvonalának hosszú távú és fenntartható emelése, amit szerinte a PSD-nek is támogatnia kellene.

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A programban szerepel továbbá az állami vállalatok átalakítása, hogy azok a lakosság javát szolgálják, és ne pártalapon osztogatott állások finanszírozására fordítsák a közpénzt. Mureșan ugyanakkor