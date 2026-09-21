Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PSD jelenlegi vezetősége nem nem érdekelt a politikai válság megoldásában, amit szerinte az is jelez, hogy a párt még a kormányprogram megismerése és az érdemi párbeszéd megkezdése előtt úgy döntött: nem támogatja a Mureșan-kormányt.
2026. szeptember 21., 17:592026. szeptember 21., 17:59
2026. szeptember 21., 18:022026. szeptember 21., 18:02
Mureșan Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a PSD választás előtt áll: vagy támogatja kormányát, és ezzel elősegíti a politikai válság lezárását, vagy elutasítja azt, és meghosszabbítja a válságot – írja az Agerpres.
A kijelölt miniszterelnök rámutatott arra is, készülő programjának végső célja a romániai lakosság életszínvonalának hosszú távú és fenntartható emelése, amit szerinte a PSD-nek is támogatnia kellene.
A programban szerepel továbbá az állami vállalatok átalakítása, hogy azok a lakosság javát szolgálják, és ne pártalapon osztogatott állások finanszírozására fordítsák a közpénzt. Mureșan ugyanakkor
A készülő kormányprogram kiemelt pontjai között említette továbbá a közpénzek felelős felhasználását, az ország biztonságának erősítését és Románia európai érdekérvényesítő képességének javítását.
Úgy vélekedett, hogy a védelemmel, a mesterséges intelligencia térnyerésével, a versenyképességgel és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra csak európai szinten lehet hatékony választ adni. Románia érdekeit pedig kizárólag olyan kormány képviselheti eredményesen, amely képes érvényesíteni álláspontját az Európai Unióban – tette hozzá.
– hangsúlyozta Mureșan. Szerinte a PSD támogatásával kevesebb mint egy héten belül rendeződhetne a válság, a kabinet elutasítása viszont határozatlan időre meghosszabbítaná az öt hónappal ezelőtt a bizalmatlansági indítvánnyal előidézett politikai bizonytalanságot.
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