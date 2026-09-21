Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet

Első házként megszavazta hétfőn a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.

Székelyhon 2026. szeptember 21., 20:132026. szeptember 21., 20:13

A jogszabályjavaslatot 84 támogató és 18 ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A 2023/198-as oktatási törvényt kiegészítő és módosító tervezet szerint a diákoknak egyenruhában kellene megjelenniük az órákon.

Az iskolai egyenruha kinézetéről és egyes elemeiről az iskola igazgatótanácsa döntene, a szülői képviselet beleegyezésével.

A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt. korábban írtuk Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen? Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket. A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák. A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir azzal érvelt a kezdeményezés mellett, hogy az iskolai öltözéknek nem a legújabb divatról vagy a szülők anyagi helyzetének fitogtatásáról kell szólnia.

Az egyenruha az egyenlőséget, a tiszteletet és a biztonságot szolgálja. Az iskolának olyan helynek kell lennie, ahol a társadalmi különbségek a lehető legkevésbé számítanak, és a tanulás a legfontosabb”

– fogalmazott. Zamfir hangsúlyozta, hogy nem országosan egységes viseletet vezetnének be, hanem valamennyi iskolai közösség maga választhatná ki egyenruháját.

A helyi hatóságok támogatást nyújthatnának az alacsony jövedelmű családoknak, így az intézkedés nem jelentene számukra többletterhet

– tette hozzá. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora, Nicolae Vlahu szintén támogatta a kötelező egyenruhát, amely szerinte erősítheti az összetartozás érzését, és csökkentheti az öltözködés miatti iskolai bántalmazást. Ugyanakkor azt állította, hogy a tervezetet az AUR egyik korábbi kezdeményezéséről másolták. Ștefan Pălărie USR-s szenátor ezzel szemben nevetségesnek nevezte azt az elképzelést, hogy az egyenruha javítana az iskolai teljesítményen. Rámutatott, hogy

az iskolák már a jelenlegi szabályok alapján is bevezethetnek egyenruhát vagy öltözködési előírásokat, ezért nincs szükség új törvényre.

A politikus úgy véli, a kötelező iskolai egyenruha bevezetése mögött valójában üzleti érdekek állnak. Számításai szerint

az egyenruha-támogatási rendszer több mint 1,2 milliárd lejbe kerülhet az államnak.