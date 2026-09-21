Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha viselését kötelezővé tevő törvénytervezetet

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Fotó: Olti Angyalka
Első házként megszavazta hétfőn a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
A jogszabályjavaslatot 84 támogató és 18 ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház – ismerteti az Agerpres.
A 2023/198-as oktatási törvényt kiegészítő és módosító tervezet szerint a diákoknak egyenruhában kellene megjelenniük az órákon.
A tanintézet az elfogadott viseleten és az iskola nevét feltüntető jelvényen kívül nem írhatna elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt.
Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.
A tervezet értelmében az egyenruhák megvásárlásához jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást biztosítanának, amely akár a teljes költséget is fedezhetné. A kiadásokat helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból finanszíroznák.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir azzal érvelt a kezdeményezés mellett, hogy az iskolai öltözéknek nem a legújabb divatról vagy a szülők anyagi helyzetének fitogtatásáról kell szólnia.
– fogalmazott.
Zamfir hangsúlyozta, hogy nem országosan egységes viseletet vezetnének be, hanem valamennyi iskolai közösség maga választhatná ki egyenruháját.
– tette hozzá.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora, Nicolae Vlahu szintén támogatta a kötelező egyenruhát, amely szerinte erősítheti az összetartozás érzését, és csökkentheti az öltözködés miatti iskolai bántalmazást. Ugyanakkor azt állította, hogy a tervezetet az AUR egyik korábbi kezdeményezéséről másolták.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor ezzel szemben nevetségesnek nevezte azt az elképzelést, hogy az egyenruha javítana az iskolai teljesítményen. Rámutatott, hogy
A politikus úgy véli, a kötelező iskolai egyenruha bevezetése mögött valójában üzleti érdekek állnak. Számításai szerint
„Az éhes, cipő nélküli és felzárkóztató oktatásban nem részesülő gyermek az 1,2 milliárd lej elköltése után is éhes marad, és továbbra sem kap segítséget a tanuláshoz, csak egyenruha lesz rajta” – fogalmazott Pălărie, aki olcsó populizmusnak minősítette a tervezetet.
A PSD törvényjavaslatáról a képviselőház szavaz döntő házként.
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