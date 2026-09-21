Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen

Elkezdődött a 17. dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen, amelyen kizárólag kortárs magyar és román drámaszövegekre épülő produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a 6. dráMÁzat drámapályázat eredményeit is ismertették.
2026. szeptember 21., 20:242026. szeptember 21., 20:24
2026. szeptember 21., 22:072026. szeptember 21., 22:07
Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött a 17. dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen, amelyen kizárólag kortárs magyar és román drámaszövegekre épülő produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a 6. dráMÁzat drámapályázat eredményeit is ismertették.
2026. szeptember 21., 20:242026. szeptember 21., 20:24
2026. szeptember 21., 22:072026. szeptember 21., 22:07
A magyar dráma napján, szeptember 21-én startolt el Székelyudvarhelyen a dráMA Kortárs Színházi Találkozó, amelyet már tizenhetedik alkalommal szerveztek meg. Az előadásokat az Udvarhely Néptáncműhely/Mozi épületében és a Siculus Ifjúsági Házban tartják, a kísérőrendezvények – Színházak Éjszakája, szakmai beszélgetések, bulik – helyszíne pedig a Szarvas étterem.
Fotó: Olti Angyalka
A hatnapos találkozó alatt 17 produkciót tekinthet meg a közönség –
A fesztivál mottója ezúttal: Hétköznapi (anti)hősök. Mint korábban elhangzott, a válogatás gerincét olyan előadások alkotják, amelyek esendő, sebezhető, a belső és külső világukkal harcoló kisembereket állítják a középpontba.
– fogalmazott Nagy Pál, a szervező Tomcsa Sándor Színház igazgatója a rendezvény megnyitóján. Mint mondta, a rendezvény a találkozásról szól.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere úgy fogalmazott: nagyon gyakran úgy hivatkoznak Udvarhelyre, mint iskolavárosra vagy a vállalkozók városára, de
„Mondjuk ezt még úgy is és akkor is, hogy akár az iskolákra nézünk, akár a kulturális intézményeinkre mint infrastruktúrák, azért vannak kihívások szép számmal a város életében, de ezeken is szép lassan túl tudunk lenni, és a színház is meg fogja kapni a méltó helyét és nem kell ilyenfajta kompromisszumokat kössön, főleg nem egy ilyen nagy rendezvény esetén, ahol azért remek román, illetve magyar kortárs szerzők, színészek érkeznek Székelyudvarhelyre” – jelentette ki a polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Varga Ferenc, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja beszédében kiemelte, különös jelentőséget ad a mai alkalomnak, hogy éppen szeptember 21-én, a magyar dráma napján kezdődik el ez a hatnapos találkozó,
„A dráMA immár 17. alkalommal bizonyítja, hogy a színház valódi találkozási pont. Találkozása a magyar és román alkotóknak, különböző színházi műhelyeknek, művészeknek és nézőknek. Olyan tér, ahol különböző történetek és látásmódok kerülhetnek egymás mellé, és a kultúrák közötti párbeszéd természetes módon a művészet nyelvén valósul meg” – fogalmazott a konzul.
Fotó: Olti Angyalka
Demeter András, Románia (lemondott, de még mindig hivatalban levő, szerk. megj.) kulturális minisztere – és színész – hangsúlyozta, 143 évvel ezelőtt Paulay Ede rendezésében került színpadra Madách Imre Az ember tragédiája című műve, amely sajnos ma sem eléggé ismert világszerte, 42 éve ezen a napon ünnepeljük a magyar dráma napját, és
„Miért vagyunk mi most együtt, miért jönnek ide színészek, színházi emberek messze földről, és miért van ez a kínálat?” – tette fel a kérdést. „Azt, hogy honnan jövünk, tudjuk. Azt, hogy hol vagyunk, még azt is felmérjük. De merre tartunk? Ezek azok a kérdések, amelyekre 17 év óta keressük, keresitek ti itt a választ, de ami még talán a válasz megtalálásánál is fontosabb, az az, hogy születik itt egy olyan találkozási pont, ahol alkotók, előadók és a közönség hozzájárul egy nagyon-nagyon fontos kérdés körbejárása: hol tart – minden évben – a kortárs román és magyar dráma?”
Fotó: Olti Angyalka
DráMÁzat hatodjára
Három kategóriában hirdette meg a nagyváradi Szigligeti Színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház a közös drámapályázatát, amelyre ezúttal 186 pályamű érkezett: a DEBÜT kategóriában 92, a dráMAíró kategóriában 67, míg a draMAutor (román nyelvű) kategóriában 27 pályázat. A DEBÜT és a dráMAíró kategória első helyezettjeinek darabját a székelyudvarhelyi és a nagyváradi színház mutatja majd be. A fesztivál nyitónapján több zsűritag jelenlétében az eredményről is tájékoztattak a kiírók.
A DEBÜT kategóriában Renczes Csilla (Olaszország) Mindent vagy semmit című darabja lett az első helyezett, második Szegedi István (Magyarország) A tor, míg harmadik Cseszneky Miklós (Magyarország) Madridban havazik című darabja.
A dráMAíró kategóriában nem választottak első díjazottat, második helyezett Patik László (Magyarország) A. szíve című darabja lett, a harmadik díjat megosztva Patik László The kocsma, valamint Fábián Tibor Diktátorkeringő – Ceaușescu utolsó napjai című darabja kapta.
A draMAutor első helyezettje Teodora Savu I will set this plane on fire című drámája, második helyezett Mihai Ștefan Amalia, megosztott harmadik helyezett pedig Ioana Serota Un eveniment című darabja, valamint az Astragal című dráma, amelynek a szerzőjét (mivel a pályázat jeligés volt) még nem sikerült beazonosítani.
A fesztivál részletes programját itt lehet böngészni.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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