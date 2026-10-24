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Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Képünk illusztráció

Fotó: Kristó Róbert

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Alexandru Toadert, Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter egyik fiát és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem tanárát előzetes letartóztatásba helyezték szombaton, miután pénteken a Iași megyei hatóságok őrizetbe vették többszörös nemi erőszak, szexuális agresszió és szexuális agresszióra tett kísérlet miatt.

Székelyhon

2026. október 24., 12:482026. október 24., 12:48

A romániai bíróságok portálja szerint a Iași megyei ítélőtábla harmincnapos őrizetbe vételről szóló ítélete nem jogerős, a kiközléstől számított 48 órán belül megfellebbezhető.

Az ügyészek szerint Alexandru Toader a bűncselekményeket az egyetem több női hallgatójával szemben követte el, kihasználva oktatói pozíciójából eredő hatalmát – írja az Agerpres hírügynökség.

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Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter pénteken egy Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy

a fia ellen irányuló eljárás tulajdonképpen ellene irányul, és fia ártatlan.

Állítása szerint egy törvényes problémákkal küzdő ügyvédnő biztatott fel két egyetemi hallgatólányt, hogy az illető nyilatkozatokat tegyék, amelyeket egy újságíró rögzített.

Belföld
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