Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt

Alexandru Toadert, Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter egyik fiát és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem tanárát előzetes letartóztatásba helyezték szombaton, miután pénteken a Iași megyei hatóságok őrizetbe vették többszörös nemi erőszak, szexuális agresszió és szexuális agresszióra tett kísérlet miatt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A romániai bíróságok portálja szerint a Iași megyei ítélőtábla harmincnapos őrizetbe vételről szóló ítélete nem jogerős, a kiközléstől számított 48 órán belül megfellebbezhető.

Az ügyészek szerint Alexandru Toader a bűncselekményeket az egyetem több női hallgatójával szemben követte el, kihasználva oktatói pozíciójából eredő hatalmát – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter pénteken egy Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy