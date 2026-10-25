Airsoft fegyverrel és gránáttal ment be a rendőrségre, azt kérte, hogy lőjék le

Airsoft fegyvert és egy ilyen játékokban használt gránátot vitt magával a gyulafehérvári rendőrségre egy 43 éves férfi, aki arra kérte az éppen szolgálatban lévő rendőrt, hogy lője le. A férfit 24 órára őrizetbe vették.

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Szombat este lépett be a gyulafehérvári városi rendőrség épületének beléptető-ellenőrző részlegére a 43 éves férfi, akinél egy airsoft fegyver és egy, az airsoft játékokban használt gránát volt.

A tárgyakat a szolgálatban lévő rendőr felé irányította, és arra kérte, hogy lője le

– írja a Fehér megyei rendőr-főkapitányság közleménye alapján az Agerpres . A rendőrök azonnal közbeléptek,

a férfit a helyszínen ártalmatlanították és megbilincselték.

Az incidenshez a különleges bevetési szolgálat (SAS) munkatársai is kivonultak. A férfi ruházatának átvizsgálásakor egy bicskát is találtak.

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A rendőrség közlése szerint a szolgálatban lévő rendőr nem sérült meg. Az ügyben a gyulafehérvári ügyészség 24 órás őrizetbe vételt rendelt el. A férfi ellen