Most éjjel áll át az óra

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az óraátállítás nem fogja befolyásolni a vonatok menetrendjét – közölte korábban a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători). A tájékoztatás értelmében hajnali 4 óráig – amely 3 óra lesz – a nyári időszámítás szerint indulnak el a vonatok, 4 óra után pedig a téli időszámításnak megfelelően.

Azok a szerelvények, amelyek a nyílt pályán haladnak óraátállításkor, a legközelebbi állomáson fognak várakozni, hogy a megváltozott időszámításhoz igazodjon a menetrendjük. Amennyiben az óraátállítás a végállomáshoz közel éri őket, folytatják útjukat – ismertette az Agerpres hírügynökség.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos országok is október 25-én térnek át a téli időszámításra, az ezekkel közös határon át is menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Melyik lenne a jó?

Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk. Mint ismeretes, évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése az uniós országokban, ennek időpontja és a megfelelő időzónában való megállapodás kérdése azonban várat magára – emlékeztetett korábbi közleményében a Magyar Alvás Szövetség.

Hirdetés

Az EU-országok számára jelenleg a legfőbb kérdés az, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz – azaz a téli időszámításhoz –, vagy a nyári időszámítást választják. A tagállamok közötti koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, és ezért elkerüljük az időzónák összemosását, ami zavarja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet – írták a közleményben

„A tudományos bizonyítékok arra utalnak – tájékoztatott G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke –, hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást kíván,