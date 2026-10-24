Most éjjel áll át az óra

Alvás alatt maguktól átállnak az okoseszközeink. Csupán az analóg órákat kell átállítani. Képünk illusztráció
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Holnaptól áttérünk a téli időszámításra, október 25-én hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Az óraátállítás nem fogja befolyásolni a vonatok menetrendjét – közölte korábban a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători). A tájékoztatás értelmében hajnali 4 óráig – amely 3 óra lesz – a nyári időszámítás szerint indulnak el a vonatok, 4 óra után pedig a téli időszámításnak megfelelően.
Azok a szerelvények, amelyek a nyílt pályán haladnak óraátállításkor, a legközelebbi állomáson fognak várakozni, hogy a megváltozott időszámításhoz igazodjon a menetrendjük. Amennyiben az óraátállítás a végállomáshoz közel éri őket, folytatják útjukat – ismertette az Agerpres hírügynökség.
Tekintettel arra, hogy a szomszédos országok is október 25-én térnek át a téli időszámításra, az ezekkel közös határon át is menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk. Mint ismeretes, évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése az uniós országokban, ennek időpontja és a megfelelő időzónában való megállapodás kérdése azonban várat magára – emlékeztetett korábbi közleményében a Magyar Alvás Szövetség.
Az EU-országok számára jelenleg a legfőbb kérdés az, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz – azaz a téli időszámításhoz –, vagy a nyári időszámítást választják. A tagállamok közötti koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, és ezért elkerüljük az időzónák összemosását, ami zavarja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet – írták a közleményben
„A tudományos bizonyítékok arra utalnak – tájékoztatott G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke –, hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást kíván,
az éjszakai alvásidő rovására.”
Az óraátállítás kapcsán a szövetség felhívja a figyelmet az időgazdálkodás fontosságára, az időszegénység okozta egyenlőtlenségek csökkentésére, ahol az időhöz való jog mindenki számára biztosított. Ugyanis az időgazdálkodás jelenlegi beosztása jelentős kellemetlenséget okozhat az embereknek, negatívan befolyásolja fizikai és mentális tevékenységüket.
A Magyar Alvás Szövetség – tudományos bizonyítékokra hivatkozva – korábbi közleményében azt írta, hogy
azáltal, hogy jobban összehangolná a cirkadián ritmusunkat a naprendszerrel.
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