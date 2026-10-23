Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról

Fotó: Haáz Vince
Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.
Idén jóval nagyobb közösségben emlékeztek meg a marosvásárhelyi magyarok az 1956-os forradalomról, mint az elmúlt években, és tartalmasabb ünnepséget szervezett a marosvásárhelyi RMDSZ a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal közösen. A történelmi egyházak – református, katolikus, unitárius és evangélikus – lelkészek, illetve helyi közéleti elöljárók is jelen voltak az eseményen.
Fotó: Haáz Vince
A Keresztelő Szent János Plébánián tartott ökumenikus istentiszteleten Bara Zoltán plébános ünnepi felszólalásában arról beszélt, hogy
Mondta ezt annak a marosvásárhelyi magyarságnak, akik számára nem ismeretlen a szabadság utáni vágy – hiszen a templomban ülők közül sokan részt vettek az 1990-es gyertyás-könyves felvonuláson, amely a hazai rendszerváltás utáni erdélyi magyarság fontos békés kiállása volt az anyanyelvi oktatásért.
Az ötvenhatosok nevében a 88 éves Kelemen Kálmán szólalt fel, akit hét évig tartó börtönbüntetésre ítéltek 1956-ban
Fotó: Haáz Vince
Itt szólalt fel az ötvenhatosok nevében a 88 éves Kelemen Kálmán, aki hét évig tartó meghurcoltatásokkal teli szamosújvári börtönéveiről csak röviden beszélt, inkább az Istennek adott háláját hangsúlyozta, mert mint mondta, ha már túlélte, hálát ad Istennek, hogy életben tartotta. A fiataloknak pedig azt tanácsolta,
A nemzeti himnusz felcsendülése után közösen, sorokba rendeződve és fáklyákkal a kezükben vonult fel a tömeg a plébániától a Várudvarba, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb elveit, pontokba szedett politikai programját sorolták fel a tömegből kiálló fiatalok, amely a másnapi, október 23-i tömegtüntetések hivatalos alapjává vált, és elindította a forradalmat – tizenhat pont, egy akarat – kiáltották közösen a fiatalok a felsorolás után.
Fotó: Haáz Vince
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának nevében Percze László konzul szólalt fel, aki kiemelte, 1956 azért csodálatos forradalom, mert mi, magyarok akkor hazataláltunk.
– hangsúlyozta a konzul.
Fotó: Haáz Vince
Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke a marosvásárhelyi hősökről emlékezett meg: Molnár Andrásról, akit rendszer-ellenes röpiratok terjesztéséért ítéltek el, és Varga László református lelkipásztorról, akit forradalmi kiáltványok és röplapok Romániába juttatásáért életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.
– emelte ki Kovács Mihály Levente.
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere arról beszélt, hogy ha megtámadnak, vádolnak, megpróbálnak kiiktatni, nem kell meghátrálni, az ember tudja az igazát, tudta ötvenhatban is, tudja ma is. „Mindig lesznek olyanok, akiket zavarni fogunk, de az azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk, hiszen a városért küzdünk” – hangsúlyozta a városvezető.
A marosvásárhelyi ünnepség az emlékezés koszorúinak elhelyezésével és a nemzeti imáink eléneklésével zárult.
Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.
Csíkszereda városa posztumusz Pro Urbe díjjal ismeri el Basa János életművét – adta hírül péntek este Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.
Hetven évvel az 1956-os magyar forradalom után Csíkszeredában is közösen hajtottak fejet a forradalmárok emléke előtt. A megemlékezésen zene, történelmi felvételeket idéző hologramok, ünnepi beszédek és egyházi áldás hangzott el.
Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább.
Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták.
Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.
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