Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról

Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.

Hajnal Csilla 2026. október 23., 22:452026. október 23., 22:45

Idén jóval nagyobb közösségben emlékeztek meg a marosvásárhelyi magyarok az 1956-os forradalomról, mint az elmúlt években, és tartalmasabb ünnepséget szervezett a marosvásárhelyi RMDSZ a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal közösen. A történelmi egyházak – református, katolikus, unitárius és evangélikus – lelkészek, illetve helyi közéleti elöljárók is jelen voltak az eseményen.

Fotó: Haáz Vince

A Keresztelő Szent János Plébánián tartott ökumenikus istentiszteleten Bara Zoltán plébános ünnepi felszólalásában arról beszélt, hogy Hirdetés

ahol a hősöket nem felejtik el, mindig lesznek újak.

Mondta ezt annak a marosvásárhelyi magyarságnak, akik számára nem ismeretlen a szabadság utáni vágy – hiszen a templomban ülők közül sokan részt vettek az 1990-es gyertyás-könyves felvonuláson, amely a hazai rendszerváltás utáni erdélyi magyarság fontos békés kiállása volt az anyanyelvi oktatásért.

Az ötvenhatosok nevében a 88 éves Kelemen Kálmán szólalt fel, akit hét évig tartó börtönbüntetésre ítéltek 1956-ban Fotó: Haáz Vince

Tizenhat pont, egy akarat Itt szólalt fel az ötvenhatosok nevében a 88 éves Kelemen Kálmán, aki hét évig tartó meghurcoltatásokkal teli szamosújvári börtönéveiről csak röviden beszélt, inkább az Istennek adott háláját hangsúlyozta, mert mint mondta, ha már túlélte, hálát ad Istennek, hogy életben tartotta. A fiataloknak pedig azt tanácsolta,

óvatosan legyenek hősök, mert hosszú út vezet odáig, hogy az ember kivívja ezt a megtiszteltetést.

A nemzeti himnusz felcsendülése után közösen, sorokba rendeződve és fáklyákkal a kezükben vonult fel a tömeg a plébániától a Várudvarba, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb elveit, pontokba szedett politikai programját sorolták fel a tömegből kiálló fiatalok, amely a másnapi, október 23-i tömegtüntetések hivatalos alapjává vált, és elindította a forradalmat – tizenhat pont, egy akarat – kiáltották közösen a fiatalok a felsorolás után.

Fotó: Haáz Vince

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának nevében Percze László konzul szólalt fel, aki kiemelte, 1956 azért csodálatos forradalom, mert mi, magyarok akkor hazataláltunk.

Rátaláltunk a valódi hazaszeretetre, arra a minden sallangtól, hazugságtól és megtévesztéstől mentes hazaszeretetre, amit bárki és bármikor megélhet, aki vallja az alapvető emberi értékeket, vagyis hallgat a lelkiismeretére”

– hangsúlyozta a konzul.

Fotó: Haáz Vince

A történelem nagy pillanatait nemcsak a tömegek alakítják Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke a marosvásárhelyi hősökről emlékezett meg: Molnár Andrásról, akit rendszer-ellenes röpiratok terjesztéséért ítéltek el, és Varga László református lelkipásztorról, akit forradalmi kiáltványok és röplapok Romániába juttatásáért életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Az ő történetük arra emlékeztet minket, hogy a történelem nagy pillanatait nemcsak a tömegek alakítják, hanem egyes emberek is. Egy ember, aki azt mondja, ezt nem fogadom el”

– emelte ki Kovács Mihály Levente.

Fotó: Haáz Vince