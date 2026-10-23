Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig

Radu Marinescu igazságügyi miniszter pénteken bejelentette, határozott intézkedéseket rendelt el, hogy az év végéig legalább 500 új börtönférőhely létesüljön.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Facebook-bejegyzésében a tárcavezető felidézte: miniszteri megbízatása idején, 2025-ben 1062 új férőhely készült el a büntetés-végrehajtási intézetekben, az Országos Börtönigazgatósággal (ANP) pedig 2026-ra további 1762 kialakítását tervezték. Közlése szerint áprilisi távozásáig 292 férőhelyet adtak át, azóta viszont egyet sem.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a börtönök telítettsége elérte a 126 százalékot.