Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták.

Tamás Attila

2026. október 23., 21:112026. október 23., 21:11

A rendezvény délután fél három előtt Szűcs Gábornak, az esemény házigazdájának köszöntőjével és a Himnusz közös eléneklésével indult.

Hirdetés

A fideszes képviselő, aki „Szabad Magyarországot” feliratú pulpitus mögött beszélt, a mai helyzetet 1956-hoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy

70 éve az 56-os hősök egy olyan rendszer ellen küzdöttek, amely az ÁVH-n keresztül tartotta rettegésben a lakosságot, ma pedig ismét egy ilyen szervezettel találják szemben magukat.

„Csak most álnéven fut (...) nagyjából ennyi különbség van a régi és az új kommunisták között” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ma „ismét vissza kell szerezni a szabadságunkat”.

A Fidesz által új ÁVH-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra utalva azt mondta: ennek ugyanaz a célja, mint „régi ÁVH”-nak, a politikai ellenfelek kiiktatása és az egypártrendszer megszilárdítása.

Azt is mondta: április 12-én volt egy „reprezentatív közvélemény-kutatás”, amely alapján közel két és fél millió a Fidesz-KDNP tábora.

„Isten tartson meg minket legalább ilyen számban” – hangoztatta. Bátorságot is kérnek - tette hozzá - mondván, „ha a 15 éves Mansfeld Péter szembe mert szállni Hruscsov tankjaival, akkor nehogy már mi ne merjünk ezeknek ellenállni!”

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Ezt követően gyermekei kíséretében színpadra lépett Hankó Balázs felesége, és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatásban lévő férje levelét olvasta fel.
A volt innovációs és kulturális miniszter azt írta: „politikai foglyok” lettek, mert

a nemzeti és a keresztény kultúra mellett álltak ki, de a börtönből is a szabadságért vívják a harcot, „értetek és veletek”.

Hankó Balázs kiállást kért, hogy „jusson el minél többekhez az igazság, nem vagyunk mi sem és ti sem bűnösök”. Azt kérte, hogy az összefogás szimbólumaként hordják a piros-fehér-zöld karkötőt és minden este 9 órakor imádkozzanak.

Felszólalt az eseményen Áder János, korábbi köztársasági elnök, aki az 1956-os forradalmat megelőző eseményeket felidézve arról beszélt, hogy

a magyar társadalomnak 1948 és 1956 között elege lett a hazugságból.

Részletesen felidézte az október 23. és november 4. közötti időszak eseményeit, hangsúlyozva, 1956 megingatta a szovjet birodalmat, megrengette a világot, és megrendültté tette a világ szabadságszerető népeit.

A forradalom hőseire emlékezni közös felelősségünk, a 301-es parcellában egy szál virággal, egy néma főhajtással, egy-egy csendben elmondott imával – tette hozzá.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy 1956 hősei elbukva is győztek és az ő győzelmükből sarjad ki a „mi szabadságunk”. Kiemelte:

nemcsak emlékezni és emlékeztetni akarnak a múltra, hanem üzenni is akarnak a jövőnek, hogy ne feledjék, a legnagyobb dolog a szabadság.

Hallgatóságának azt üzente: ne hagyják, hogy a zsarnokság mondja meg, hogy mi a szabadság.

Idézet
Mi pontosan tudjuk, kik vagyunk és meg is akarunk maradni annak, akik vagyunk: magyaroknak, a szabadság nemzetének”

– fogalmazott.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Bóka János 1956 októberét történelmi pillanatnak nevezte, kiemelve, az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül, mert csak független hazában lehetünk szabadok. Megmutatta, hogy a magyar nemzet erős kötelék, megtartó sorsközösség és mi csak magyarként lehetünk szabadok – tette hozzá.

A Fidesz-KDNP megemlékezésén a résztvevők megtöltötték a Bem teret, ide érkeztek meg az 56 Lángja Alapítvány által szervezett zászlómenet résztvevői is, akik pénteken délelőtt a Műegyetem rakparttól indultak a Bem tér felé. A szervezők közlése szerint a meneten 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlóval és székely zászlóval tisztelegtek a forradalom hősei előtt.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bejöttek a számai, milliomos lett a tegnapi lottósorsolás után
Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Jövő nyáron női vébén szerepelhet Székelyföld válogatottja
A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Bejöttek a számai, milliomos lett a tegnapi lottósorsolás után
Székelyhon

Bejöttek a számai, milliomos lett a tegnapi lottósorsolás után
Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
Székelyhon

Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
Székely Sport

Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Krónika

Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Jövő nyáron női vébén szerepelhet Székelyföld válogatottja
Székely Sport

Jövő nyáron női vébén szerepelhet Székelyföld válogatottja
A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Nőileg

A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 23., péntek

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában

Hetven évvel az 1956-os magyar forradalom után Csíkszeredában is közösen hajtottak fejet a forradalmárok emléke előtt. A megemlékezésen zene, történelmi felvételeket idéző hologramok, ünnepi beszédek és egyházi áldás hangzott el.

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
2026. október 23., péntek

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább.

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 23., péntek

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 23., péntek

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
2026. október 23., péntek

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
2026. október 23., péntek

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig

Radu Marinescu igazságügyi miniszter pénteken bejelentette, határozott intézkedéseket rendelt el, hogy az év végéig legalább 500 új börtönférőhely létesüljön.

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
2026. október 23., péntek

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője

Harminckilenc vádlottat ítélt el a Ialomița megyei törvényszék a két halálos áldozatot követelő tavalyi urziceni-i fegyveres összecsapás ügyében.

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
2026. október 23., péntek

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
2026. október 23., péntek

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében

Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
2026. október 23., péntek

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
2026. október 23., péntek

Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását

Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken – közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását
Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását
2026. október 23., péntek

Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését

A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy nem támogatja a Bolojan-kormány tervét, amely szerint 2027-től a lakások és lakóházak piaci értéke alapján vetnék ki az ingatlanadót.

Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését
Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését
2026. október 23., péntek

Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését
2026. október 23., péntek

Nyilvános konzultáció a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságának helyi közösségi tagjairól
Nyilvános konzultáció a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságának helyi közösségi tagjairól
Nyilvános konzultáció a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságának helyi közösségi tagjairól
2026. október 23., péntek

Nyilvános konzultáció a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságának helyi közösségi tagjairól
2026. október 23., péntek

Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os

A 20. század talán legfontosabb forradalmának nevezte az 1956-os forradalmat és szabadságharcot Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os
Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os
2026. október 23., péntek

Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!