Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

Fotó: Máthé Zoltán/MTI
Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták.
A rendezvény délután fél három előtt Szűcs Gábornak, az esemény házigazdájának köszöntőjével és a Himnusz közös eléneklésével indult.
A fideszes képviselő, aki „Szabad Magyarországot” feliratú pulpitus mögött beszélt, a mai helyzetet 1956-hoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy
„Csak most álnéven fut (...) nagyjából ennyi különbség van a régi és az új kommunisták között” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ma „ismét vissza kell szerezni a szabadságunkat”.
A Fidesz által új ÁVH-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra utalva azt mondta: ennek ugyanaz a célja, mint „régi ÁVH”-nak, a politikai ellenfelek kiiktatása és az egypártrendszer megszilárdítása.
Azt is mondta: április 12-én volt egy „reprezentatív közvélemény-kutatás”, amely alapján közel két és fél millió a Fidesz-KDNP tábora.
„Isten tartson meg minket legalább ilyen számban” – hangoztatta. Bátorságot is kérnek - tette hozzá - mondván, „ha a 15 éves Mansfeld Péter szembe mert szállni Hruscsov tankjaival, akkor nehogy már mi ne merjünk ezeknek ellenállni!”
Fotó: Máthé Zoltán/MTI
Ezt követően gyermekei kíséretében színpadra lépett Hankó Balázs felesége, és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatásban lévő férje levelét olvasta fel.
A volt innovációs és kulturális miniszter azt írta: „politikai foglyok” lettek, mert
Hankó Balázs kiállást kért, hogy „jusson el minél többekhez az igazság, nem vagyunk mi sem és ti sem bűnösök”. Azt kérte, hogy az összefogás szimbólumaként hordják a piros-fehér-zöld karkötőt és minden este 9 órakor imádkozzanak.
Felszólalt az eseményen Áder János, korábbi köztársasági elnök, aki az 1956-os forradalmat megelőző eseményeket felidézve arról beszélt, hogy
Részletesen felidézte az október 23. és november 4. közötti időszak eseményeit, hangsúlyozva, 1956 megingatta a szovjet birodalmat, megrengette a világot, és megrendültté tette a világ szabadságszerető népeit.
A forradalom hőseire emlékezni közös felelősségünk, a 301-es parcellában egy szál virággal, egy néma főhajtással, egy-egy csendben elmondott imával – tette hozzá.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy 1956 hősei elbukva is győztek és az ő győzelmükből sarjad ki a „mi szabadságunk”. Kiemelte:
Hallgatóságának azt üzente: ne hagyják, hogy a zsarnokság mondja meg, hogy mi a szabadság.
– fogalmazott.
Fotó: Máthé Zoltán/MTI
Bóka János 1956 októberét történelmi pillanatnak nevezte, kiemelve, az a dicsőséges két hét megmutatta, hogy nincs szabadság függetlenség nélkül, mert csak független hazában lehetünk szabadok. Megmutatta, hogy a magyar nemzet erős kötelék, megtartó sorsközösség és mi csak magyarként lehetünk szabadok – tette hozzá.
A Fidesz-KDNP megemlékezésén a résztvevők megtöltötték a Bem teret, ide érkeztek meg az 56 Lángja Alapítvány által szervezett zászlómenet résztvevői is, akik pénteken délelőtt a Műegyetem rakparttól indultak a Bem tér felé. A szervezők közlése szerint a meneten 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlóval és székely zászlóval tisztelegtek a forradalom hősei előtt.
Hetven évvel az 1956-os magyar forradalom után Csíkszeredában is közösen hajtottak fejet a forradalmárok emléke előtt. A megemlékezésen zene, történelmi felvételeket idéző hologramok, ünnepi beszédek és egyházi áldás hangzott el.
Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább.
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