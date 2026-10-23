Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták.

Tamás Attila 2026. október 23., 21:112026. október 23., 21:11

A rendezvény délután fél három előtt Szűcs Gábornak, az esemény házigazdájának köszöntőjével és a Himnusz közös eléneklésével indult. Hirdetés A fideszes képviselő, aki „Szabad Magyarországot” feliratú pulpitus mögött beszélt, a mai helyzetet 1956-hoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy

70 éve az 56-os hősök egy olyan rendszer ellen küzdöttek, amely az ÁVH-n keresztül tartotta rettegésben a lakosságot, ma pedig ismét egy ilyen szervezettel találják szemben magukat.

„Csak most álnéven fut (...) nagyjából ennyi különbség van a régi és az új kommunisták között” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ma „ismét vissza kell szerezni a szabadságunkat”. A Fidesz által új ÁVH-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra utalva azt mondta: ennek ugyanaz a célja, mint „régi ÁVH”-nak, a politikai ellenfelek kiiktatása és az egypártrendszer megszilárdítása. Azt is mondta: április 12-én volt egy „reprezentatív közvélemény-kutatás”, amely alapján közel két és fél millió a Fidesz-KDNP tábora. „Isten tartson meg minket legalább ilyen számban” – hangoztatta. Bátorságot is kérnek - tette hozzá - mondván, „ha a 15 éves Mansfeld Péter szembe mert szállni Hruscsov tankjaival, akkor nehogy már mi ne merjünk ezeknek ellenállni!”

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Ezt követően gyermekei kíséretében színpadra lépett Hankó Balázs felesége, és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatásban lévő férje levelét olvasta fel.

A volt innovációs és kulturális miniszter azt írta: „politikai foglyok” lettek, mert

a nemzeti és a keresztény kultúra mellett álltak ki, de a börtönből is a szabadságért vívják a harcot, „értetek és veletek”.

Hankó Balázs kiállást kért, hogy „jusson el minél többekhez az igazság, nem vagyunk mi sem és ti sem bűnösök”. Azt kérte, hogy az összefogás szimbólumaként hordják a piros-fehér-zöld karkötőt és minden este 9 órakor imádkozzanak. Felszólalt az eseményen Áder János, korábbi köztársasági elnök, aki az 1956-os forradalmat megelőző eseményeket felidézve arról beszélt, hogy

a magyar társadalomnak 1948 és 1956 között elege lett a hazugságból.

Részletesen felidézte az október 23. és november 4. közötti időszak eseményeit, hangsúlyozva, 1956 megingatta a szovjet birodalmat, megrengette a világot, és megrendültté tette a világ szabadságszerető népeit. A forradalom hőseire emlékezni közös felelősségünk, a 301-es parcellában egy szál virággal, egy néma főhajtással, egy-egy csendben elmondott imával – tette hozzá. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy 1956 hősei elbukva is győztek és az ő győzelmükből sarjad ki a „mi szabadságunk”. Kiemelte:

nemcsak emlékezni és emlékeztetni akarnak a múltra, hanem üzenni is akarnak a jövőnek, hogy ne feledjék, a legnagyobb dolog a szabadság.

Hallgatóságának azt üzente: ne hagyják, hogy a zsarnokság mondja meg, hogy mi a szabadság.

Mi pontosan tudjuk, kik vagyunk és meg is akarunk maradni annak, akik vagyunk: magyaroknak, a szabadság nemzetének”

– fogalmazott.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI