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Fényes nappal támadt egy, a gyerekével iskolába tartó nőre a medve egy háromszéki faluban

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

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Medencetöréssel és karmolt sebekkel került kórházba az a nő, akire csütörtök reggel támadt egy medve a Bodok községhez tartozó Zalán egyik utcáján. Az áldozat éppen iskolába tartott a fiával, amikor szembejött velük a nagyvad.

Bodor Tünde

2026. október 17., 15:002026. október 17., 15:00

2026. október 17., 15:022026. október 17., 15:02

A fiúnak sikerült bemenekülnie egy udvarba, a megfutamodó nőt azonban utolérte a vad és annak ellenére, hogy az anyán vastag kabát volt, az állat karmaival fartájékán, combján, karján sebesítette meg.

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A hatóságok hamar a helyszínre értek és az áldozatot kórházba szállították, ahol megműtötték.

Karmolt sebeit összevarrták, medencecsontjából letört egy darab, azt is rögzítették, emiatt várhatóan hosszas, több hónapos lesz a felépülése.

Azért is megfigyelés alatt kell tartani a nőt, mivel a medve karma komoly fertőzést okozhat – számolt be az esetről Fodor István, Bodok község polgármestere. Az eset után a sürgősségi bizottság sokáig kereste a medvét, de nem találták meg.

A támadó nagyvadról azt gyanítják, egy fiatal, anyjától nemrég elszakadt példány lehet, talán épp a közeli gyümölcsösből került a faluba, az utcára.

A polgármester csapdát állíttatott a támadás helyszínén, de eddig eredménytelenül.

Háromszék medve
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