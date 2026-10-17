Fényes nappal támadt egy, a gyerekével iskolába tartó nőre a medve egy háromszéki faluban

Medencetöréssel és karmolt sebekkel került kórházba az a nő, akire csütörtök reggel támadt egy medve a Bodok községhez tartozó Zalán egyik utcáján. Az áldozat éppen iskolába tartott a fiával, amikor szembejött velük a nagyvad.

Bodor Tünde 2026. október 17., 15:002026. október 17., 15:00 2026. október 17., 15:022026. október 17., 15:02

A fiúnak sikerült bemenekülnie egy udvarba, a megfutamodó nőt azonban utolérte a vad és annak ellenére, hogy az anyán vastag kabát volt, az állat karmaival fartájékán, combján, karján sebesítette meg. Hirdetés A hatóságok hamar a helyszínre értek és az áldozatot kórházba szállították, ahol megműtötték.

Karmolt sebeit összevarrták, medencecsontjából letört egy darab, azt is rögzítették, emiatt várhatóan hosszas, több hónapos lesz a felépülése.