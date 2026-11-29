Szokatlanul hideg idő és kemény éjszakai fagyok miatt sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia csaknem egész területére. A figyelmeztetés szerda délelőtt 10 óráig érvényes.

Székelyhon 2026. november 29., 11:522026. november 29., 11:52

A meteorológusok előrejelzése szerint Erdélyben, Moldvában, Máramarosban, Olténiában, Havasalföldön és Dobrudzsában vasárnapról hétfőre virradóra helyenként, a következő éjszakákon pedig már nagy kiterjedésű területeken kemény fagyokra kell számítani.

Az éjszakai minimumok általában mínusz 18 és mínusz 10 Celsius-fok között alakulnak.