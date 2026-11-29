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Fotó: Borbély Fanni
Szokatlanul hideg idő és kemény éjszakai fagyok miatt sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia csaknem egész területére. A figyelmeztetés szerda délelőtt 10 óráig érvényes.
A meteorológusok előrejelzése szerint Erdélyben, Moldvában, Máramarosban, Olténiában, Havasalföldön és Dobrudzsában vasárnapról hétfőre virradóra helyenként, a következő éjszakákon pedig már nagy kiterjedésű területeken kemény fagyokra kell számítani.
Az ország déli és keleti részén, valamint helyenként a középső országrészben napközben is többnyire fagypont alatt marad a hőmérséklet, a csúcsértékek mínusz 7 és plusz 1 fok között várhatók.
Több rendezvényt szervez Gyulafehérváron Románia nemzeti ünnepe alkalmából a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – közölte szombaton a párt.
Fagyosan indult a reggel országszerte, ezen belül pedig Székelyföldön és a Kelemen-havasokban regisztrálták a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket.
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Reális költségvetésre van szükség 2027-ben, amely fedezi a nyugdíjakat és az állam összes vállalt fizetési kötelezettségét – írta szombaton Florin Manole munkaügyi miniszter a Facebook-oldalán.
Vasárnap estig havazásra, hóviharokra, erős szélre és országszerte jelentős lehűlésre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kiadott előrejelzése szerint.
Egy tippek alapján akciózó betörő Székelyudvarhelyig ment, ám a házban nem arra talált, amire számított, így üres kézzel távozott. A következmények azonban így sem maradnak el.
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