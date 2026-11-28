Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) megválasztott elnöke. Mögötte Molnár Péter és Juhász Hajnalka alelnökök, Latorcai Csaba országgyűlési képviselő, a párt ügyvezető alelnöke és Hölvényi György alelnök

Megválasztották Rétvári Bencét a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökévé a párt országos tisztújító választmányán szombaton Budapesten. Semjén Zsolt 23 év után adta át a párt irányítását a generációváltás jegyében.

Székelyhon 2026. november 28., 18:452026. november 28., 18:45 2026. november 28., 18:582026. november 28., 18:58

Rétvári Bence az egyetlen jelölt volt a pártvezetői posztra, a KDNP ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé ismét Vejkey Imrét választották a küldöttek. A párt alelnökévé választották Hölvényi Györgyöt, Halmay Gábort, Molnár Pétert, Korbeák Györgyöt, Bálint Józsefet és Juhász Hajnalkát. Rétvári Bence megválasztását követően elmondta:

igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget.

Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat – fogalmazott az MTI beszámolója szerint. Kiemelte,

mindig lesz helye a kereszténydemokráciának a politikai életben,

mert azt képviselik, ami az emberek lelkébe van beleírva, „ezért voltunk, vagyunk és maradunk.” Rámutatott: a kereszténydemokrácia számára azt jelenti, hogy van egy mérce, van egy léc és ha leverik, akkor nem megtagadják a mércét, nem eltávolítják a lécet, hanem visszarakják és megpróbálják legközelebb nem leverni. Kiemelte továbbá azt is,

milliók adták rájuk még egy elveszített választáson is a voksukat, ezeknek az embereknek a bizalma kell, hogy vezesse őket.

A kereszténydemokratáknak sokszor járt a történelemben már meghurcoltatás, de ahogy az elődöket, úgy őket sem riaszthatja vissza ez. Hirdetés Célként jelölte meg, hogy a kereszténydemokrácia politikai képviselete határozottabbá és hangsúlyosabbá váljon és egyúttal azt ígérte:

megőrzik Semjén Zsolt örökségét.

Láthatóbbá kell válni, bátrabban el kell tudni mondani a véleményüket karcos kérdésekben is, el kell jutniuk az online térben minél több emberhez mondta, kiemelve: több olyan karakteres keresztényre, közszereplőre van szükség, akinek a netes tartalmai maguktól eljutnak nagyon sok emberhez.

Új formában kell megjelennünk az emberek között