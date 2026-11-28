2026. november 28., szombat

Visszanyerte hajdani fényét a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély

Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást.