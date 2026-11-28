Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Három autó ütközött ma délután a 12-es országúton Oltszem sepsiszentgyörgyi kijáratánál, többen is könnyebben sérültek a baleset során, köztük két gyerek is. Az érintett szakaszon nehézkesen halad a forgalom.
Az első információk szerint a hármas ütközésben összetört autókból összesen két felnőtt és két gyermek került a sepsiszentgyörgyi sürgősségre,
– közölte a Kovászna megyei mentőszolgálat diszpécsere.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 12-es országút érintett szakaszán
rendőri irányítással.
Szombattól megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a felújított kőröspataki Kálnoky-kastély, mely ez alkalommal a család által az elmúlt 25 évben Károly királytól kapott ajándékokból is bemutat egy kiállítást.
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A helyi szociális ellátórendszer fejlesztését és a kiszolgáltatott helyzetben élők hatékonyabb támogatását célozza Sepsiszentgyörgy készülő szociális stratégiája. A lakosság véleményére december 10-éig számítanak.
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Az uniós támogatások súlyáról beszélt Antal Árpád, aki szerint Románia 2007 óta 78,85 milliárd euró támogatást kapott, egy lakosra tehát átlagosan 4150 euró jutott. A következő EU-s költségvetés és a kohéziós alapok jövője meghatározó Románia számára.
Az erdélyi magyar színjátszás múltjába enged betekintést az az időszakos kiállítás, amelyet november 26-án, csütörtökön 18 órakor nyitnak meg a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.
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