Budai József, a legismertebb székely pomológus nemesített gyümölcsfajtái az 1848–49-es szabadságharc hőseinek nevét is megőrizték. Születésének 175. évfordulója alkalmából szerdán szobrot lepleznek le szülőfalujában, az erdővidéki Bodosban.

Kocsis Károly 2026. november 25., 09:002026. november 25., 09:00

Budai József 1851. november 25-én, jómódú székely család sarjaként jött világra a ma Baróthoz tartozó Bodosban, ahol elemi iskolai tanulmányait is végezte. A székelyudvarhelyi református kollégiumban két éven át osztálytársa volt földijének, Benedek Eleknek. 1872-ben érettségizett, majd Budapestre ment, eredetileg orvosnak készülve. Az orvosi pályáról azonban hamar lemondott, miután kiderült, hogy nem bírja a holttestek látványát, és érdeklődése a természettudományok felé fordult. Végül

1876-ban természetrajz–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett.

Tudományos pályafutása során két neves geológus, Koch Antal és Szabó József mellett is dolgozott tanársegédként. Földtani kutatásai során különösen a szülőföldjéhez közeli hegységek foglalkoztatták. Hirdetés Az 1886-ban megjelent, A Persányi-hegység másodkori eruptív kőzetei című tanulmányában a térség vulkáni kőzeteit vizsgálta. Nevéhez fűződik annak kimutatása is, hogy a Hargita vonulatának kőzetei nem trachitok, amint korábban vélték, hanem andezitek. A függetlenségi eszme kitartó híve Életútját erőteljes politikai meggyőződése is befolyásolta. Az 1848–49-es szabadságharc eszméinek híveként szemben állt a Habsburg-hatalommal és a kiegyezés politikájával. Életrajzírói szerint az egyetemi pályát is azért hagyta el, mert a Habsburgokkal és a velük kiegyező magyar kormánnyal szembeni ellenérzései miatt nem akart állami hivatalt vállalni.

A Budai Domokos a nemesítő testvére nevét viseli Fotó: Zigány Zoltánné (Molnár Ferenc: Magyar Pomologia, 1900–1909)

Tanított Magyarláposon, ahol a függetlenségi eszmék terjesztése miatt hamar kivívta a hatóságok haragját, továbbá Somkeréken, Esztényben, Kolozsváron és Mezőtúron.

Pályafutása során többször hazatért Bodosba, ahol gazdálkodással és gyümölcsnemesítéssel foglalkozott.

A gyümölcsfák iránti érdeklődése nem egyszerű kedvtelést jelentett számára. Tudományos alapossággal vizsgálta a fajták tulajdonságait, keresztezésekkel és szelekcióval igyekezett új, értékes gyümölcsöket előállítani. Életének meghatározó fordulata 1896-ban következett be, amikor a miskolci református főgimnázium tanára lett. A város és a Bükk növényvilága valósággal lenyűgözte. Bejárta Borsod vármegyét, gyűjtötte és rendszerezte a növényeket, összesen 1563 növényfélét dolgozott fel. A térség flórájáról készített munkája a korabeli botanikai kutatás jelentős teljesítményének számított.

A Budai Domokos alanya pár évvel ezelőtt Bodosban Fotó: Albert Levente/Háromszék

Gyűjteményeivel a Magyar Nemzeti Múzeumot és a miskolci múzeumot is gyarapította, utóbbi természettudományi tárának kialakításában 1899-ben maga is részt vett. Gyümölcsökbe oltott történelmi emlékezet Tudományos eredményeit rendszeresen közölte szaklapokban, többek között a Magyar Botanikai Lapokban és a Botanikai Közlönyben. Kapcsolatban állt a korszak neves botanikusaival, köztük Jávorka Sándorral. Ugyanakkor a közéletből sem vonta ki magát: a Függetlenségi Párt híveként éveken át szerkesztette a Szabadság című lapot, az országgyűlési képviselőjelöltséget viszont nem vállalta.

Munkásságának talán legkülönlegesebb fejezete a pomológia, vagyis a gyümölcsfajtákkal foglalkozó tudomány területéhez kötődik.

Több mint harminc gyümölcsfajtát nemesített, nemesítői, fajtagyűjtő és fajtaismertető tevékenysége pedig 149 alma-, 42 körte-, 1 birs-, 13 meggy-, 25 cseresznye-, 24 szilva-, 16 kajszi-, 12 őszibarack-, 1 mandula-, 12 dió- és 8 bogyósgyümölcs-fajtára terjedt ki.

Budai Domokos alma



Érésideje: alkalmasan eltartva december végére érik be annyira, hogy élvezhető, s ettől kezdve a következő őszig is eláll.



Tenyészeti feltételei: mindenféle alanyon jól díszlik; fekvésben, talajban sem válogatós és a szárazságot is eléggé jól állja.



Használhatósága: elsőrendű asztali, piaci és gazdasági almafajta, mely széles elterjesztésre méltó.



Megjegyzés: ez a kiváló almafajta különösen azokon a helyeken érdemelné meg a nagyobb mértékben való elszaporítást, ahol a Téli arany pármén szintén fel van véve a nagyban való szaporításra érdemes fajták közé, és pedig annyival is inkább, mert ennek az újfajta almának a fája szintén olyan termékeny, mint a törzsfajtáé; azonban jóval edzettebb emennél, és – úgy látszik – a betegségeknek is eléggé ellenáll.



Molnár Ferenc: Magyar Pomológia (1900–1909)

A gyümölcsnemesítés nála a történelmi emlékezet ápolásával is összekapcsolódott. Édesapja az ún. Bem-huszárok között szolgált, ő maga pedig

egész életében tisztelte a szabadságharc hőseit, ami nemesített fajtáinak névadásában is megnyilvánult.

Így született meg többek között a Czetz-alma, amely Czetz János emlékét őrizte. Budait rokoni kapcsolat is fűzte a honvédtábornokhoz: felesége, Czetz Mária annak unokahúga volt.

Ezt a fajtát Czetz János honvédtábornokról nevezte el Fotó: Kisgyörgy Zoltán

Más gyümölcsfajtákat Bem Józsefről, a tizenhárom aradi vértanúról, valamint olyan kortársakról nevezett el, mint Benedek Elek vagy Herman Ottó.

Szülőfalujához kötődik egyik nevezetes eredménye, a Budai Domokos nevű almafajta,

amelyet az aranypármen és a jász vadóka keresztezésével hozott létre. A fajtát öccséről nevezte el, aki 1901-ben hunyt el. De nevéhez fűződik többek között a Bereczki Máté és a Técsy Róza alma, a Bereczki muskotálya nevű körte, a Dewett szilva, valamint a Libényi őszibarack nemesítése is. Még a tolvajkákat is okította Budai nemcsak tudós, hanem különös egyéniségű pedagógus is volt. Tanítványai szigorú, de igazságos tanárként emlékeztek rá. Egy történet szerint felesége kedvéért olyan szilvafajtát próbált kinemesíteni, amely befőzve is megőrzi állagát. Amikor a kísérlet kudarcot vallott, diákjai előtt is megrendülten beszélt róla, ám végül kijelentette:

Hanem fiókák, nem adom meg magam! Ki fogom tenyészteni az új szilvát!”

Idős korában sem hagyott fel a munkával. Közel nyolcvanévesen faiskola alapításába fogott a Sajó partján, ahol több ezer oltványt nevelt. Jávorka Sándornak írt levelében így fogalmazott: „Nálam a munkálkodás életszükséglet, a tétlenség halálom lenne.” Hangsúlyozta azt is, hogy nem a haszonszerzés vezeti, hanem a közösség szolgálata.

Budai József több mint harminc gyümölcsfajtát nemesített Fotó: Korabeli felvétel

Jellemző rá az a történet is, amely szerint amikor faiskolájából csemetéket loptak, nem fenyegetéssel válaszolt, hanem

Tolvajkákhoz címmel útmutatást függesztett ki arról, miként kell a fákat elültetni és gondozni, hogy azokból érték teremjen.

A személyes elismeréseket nem kereste. Életfelfogását talán saját szavai jellemzik a legjobban: „Embertől nem várok soha dicséretet, elismerést. Ha valami kis jót tettem, megmondja lelkiismeretem, s az jutalomnak elég nekem.”

Alkotója Kádár Tibor Temesváron végzett, Kisbaconban élő szobrászművész Fotó: Planshow Kft.

Budai József geológus, botanikus, tanár és gyümölcsnemesítő 1939. január 20-án hunyt el. Védett síremléke a miskolci Deszkatemplom melletti temetőben található. Miskolcon utca és iskolai szaktanterem, Bodosban iskola és emléktábla, november 25-től pedig szobor is őrzi annak a tudósnak az emlékét, aki a természettudományos kutatást, a székely gyökerekhez való ragaszkodást és a közösség szolgálatát egész életében példamutatóan ötvözte.