A szobrot a nevét viselő bodosi általános iskola udvarának utcafronti részén helyezik el
Fotó: Planshow Kft.
Budai József, a legismertebb székely pomológus nemesített gyümölcsfajtái az 1848–49-es szabadságharc hőseinek nevét is megőrizték. Születésének 175. évfordulója alkalmából szerdán szobrot lepleznek le szülőfalujában, az erdővidéki Bodosban.
Budai József 1851. november 25-én, jómódú székely család sarjaként jött világra a ma Baróthoz tartozó Bodosban, ahol elemi iskolai tanulmányait is végezte. A székelyudvarhelyi református kollégiumban két éven át osztálytársa volt földijének, Benedek Eleknek. 1872-ben érettségizett, majd Budapestre ment, eredetileg orvosnak készülve. Az orvosi pályáról azonban hamar lemondott, miután kiderült, hogy nem bírja a holttestek látványát, és érdeklődése a természettudományok felé fordult. Végül
Tudományos pályafutása során két neves geológus, Koch Antal és Szabó József mellett is dolgozott tanársegédként. Földtani kutatásai során különösen a szülőföldjéhez közeli hegységek foglalkoztatták.
Az 1886-ban megjelent, A Persányi-hegység másodkori eruptív kőzetei című tanulmányában a térség vulkáni kőzeteit vizsgálta. Nevéhez fűződik annak kimutatása is, hogy a Hargita vonulatának kőzetei nem trachitok, amint korábban vélték, hanem andezitek.
Életútját erőteljes politikai meggyőződése is befolyásolta. Az 1848–49-es szabadságharc eszméinek híveként szemben állt a Habsburg-hatalommal és a kiegyezés politikájával. Életrajzírói szerint az egyetemi pályát is azért hagyta el, mert a Habsburgokkal és a velük kiegyező magyar kormánnyal szembeni ellenérzései miatt nem akart állami hivatalt vállalni.
A Budai Domokos a nemesítő testvére nevét viseli
Fotó: Zigány Zoltánné (Molnár Ferenc: Magyar Pomologia, 1900–1909)
Tanított Magyarláposon, ahol a függetlenségi eszmék terjesztése miatt hamar kivívta a hatóságok haragját, továbbá Somkeréken, Esztényben, Kolozsváron és Mezőtúron.
A gyümölcsfák iránti érdeklődése nem egyszerű kedvtelést jelentett számára. Tudományos alapossággal vizsgálta a fajták tulajdonságait, keresztezésekkel és szelekcióval igyekezett új, értékes gyümölcsöket előállítani.
Életének meghatározó fordulata 1896-ban következett be, amikor a miskolci református főgimnázium tanára lett. A város és a Bükk növényvilága valósággal lenyűgözte. Bejárta Borsod vármegyét, gyűjtötte és rendszerezte a növényeket, összesen 1563 növényfélét dolgozott fel. A térség flórájáról készített munkája a korabeli botanikai kutatás jelentős teljesítményének számított.
A Budai Domokos alanya pár évvel ezelőtt Bodosban
Fotó: Albert Levente/Háromszék
Gyűjteményeivel a Magyar Nemzeti Múzeumot és a miskolci múzeumot is gyarapította, utóbbi természettudományi tárának kialakításában 1899-ben maga is részt vett.
Tudományos eredményeit rendszeresen közölte szaklapokban, többek között a Magyar Botanikai Lapokban és a Botanikai Közlönyben. Kapcsolatban állt a korszak neves botanikusaival, köztük Jávorka Sándorral. Ugyanakkor a közéletből sem vonta ki magát: a Függetlenségi Párt híveként éveken át szerkesztette a Szabadság című lapot, az országgyűlési képviselőjelöltséget viszont nem vállalta.
Több mint harminc gyümölcsfajtát nemesített, nemesítői, fajtagyűjtő és fajtaismertető tevékenysége pedig 149 alma-, 42 körte-, 1 birs-, 13 meggy-, 25 cseresznye-, 24 szilva-, 16 kajszi-, 12 őszibarack-, 1 mandula-, 12 dió- és 8 bogyósgyümölcs-fajtára terjedt ki.
Budai Domokos alma
Érésideje: alkalmasan eltartva december végére érik be annyira, hogy élvezhető, s ettől kezdve a következő őszig is eláll.
Tenyészeti feltételei: mindenféle alanyon jól díszlik; fekvésben, talajban sem válogatós és a szárazságot is eléggé jól állja.
Használhatósága: elsőrendű asztali, piaci és gazdasági almafajta, mely széles elterjesztésre méltó.
Megjegyzés: ez a kiváló almafajta különösen azokon a helyeken érdemelné meg a nagyobb mértékben való elszaporítást, ahol a Téli arany pármén szintén fel van véve a nagyban való szaporításra érdemes fajták közé, és pedig annyival is inkább, mert ennek az újfajta almának a fája szintén olyan termékeny, mint a törzsfajtáé; azonban jóval edzettebb emennél, és – úgy látszik – a betegségeknek is eléggé ellenáll.
Molnár Ferenc: Magyar Pomológia (1900–1909)
A gyümölcsnemesítés nála a történelmi emlékezet ápolásával is összekapcsolódott. Édesapja az ún. Bem-huszárok között szolgált, ő maga pedig
Így született meg többek között a Czetz-alma, amely Czetz János emlékét őrizte. Budait rokoni kapcsolat is fűzte a honvédtábornokhoz: felesége, Czetz Mária annak unokahúga volt.
Ezt a fajtát Czetz János honvédtábornokról nevezte el
Fotó: Kisgyörgy Zoltán
Más gyümölcsfajtákat Bem Józsefről, a tizenhárom aradi vértanúról, valamint olyan kortársakról nevezett el, mint Benedek Elek vagy Herman Ottó.
amelyet az aranypármen és a jász vadóka keresztezésével hozott létre. A fajtát öccséről nevezte el, aki 1901-ben hunyt el. De nevéhez fűződik többek között a Bereczki Máté és a Técsy Róza alma, a Bereczki muskotálya nevű körte, a Dewett szilva, valamint a Libényi őszibarack nemesítése is.
Budai nemcsak tudós, hanem különös egyéniségű pedagógus is volt. Tanítványai szigorú, de igazságos tanárként emlékeztek rá. Egy történet szerint felesége kedvéért olyan szilvafajtát próbált kinemesíteni, amely befőzve is megőrzi állagát. Amikor a kísérlet kudarcot vallott, diákjai előtt is megrendülten beszélt róla, ám végül kijelentette:
Idős korában sem hagyott fel a munkával. Közel nyolcvanévesen faiskola alapításába fogott a Sajó partján, ahol több ezer oltványt nevelt. Jávorka Sándornak írt levelében így fogalmazott: „Nálam a munkálkodás életszükséglet, a tétlenség halálom lenne.” Hangsúlyozta azt is, hogy nem a haszonszerzés vezeti, hanem a közösség szolgálata.
Budai József több mint harminc gyümölcsfajtát nemesített
Fotó: Korabeli felvétel
Jellemző rá az a történet is, amely szerint amikor faiskolájából csemetéket loptak, nem fenyegetéssel válaszolt, hanem
A személyes elismeréseket nem kereste. Életfelfogását talán saját szavai jellemzik a legjobban: „Embertől nem várok soha dicséretet, elismerést. Ha valami kis jót tettem, megmondja lelkiismeretem, s az jutalomnak elég nekem.”
Alkotója Kádár Tibor Temesváron végzett, Kisbaconban élő szobrászművész
Fotó: Planshow Kft.
Budai József geológus, botanikus, tanár és gyümölcsnemesítő 1939. január 20-án hunyt el. Védett síremléke a miskolci Deszkatemplom melletti temetőben található. Miskolcon utca és iskolai szaktanterem, Bodosban iskola és emléktábla, november 25-től pedig szobor is őrzi annak a tudósnak az emlékét, aki a természettudományos kutatást, a székely gyökerekhez való ragaszkodást és a közösség szolgálatát egész életében példamutatóan ötvözte.
Amint azt Benedek-Huszár Jánostól, Barót polgármesterétől megtudtuk, a szoborállítást a város kezdeményezte, és a költségek egy részét is vállalta, a beruházást pedig a megyei tanács anyagilag támogatta. Alkotója Kádár Tibor Temesváron végzett, Kisbaconban élő szobrászművész. A terveket Ambrus-Hlavathy Zsófia építész és Kanyó Zsolt tájépítész készítette, a 86 cm magas bronzszobrot a szovátai Santa Met Kft. öntötte ki, a környezet kialakításával a felsőrákosi Építőmesterek Kft-t bízták meg.
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