Két sofőrt és egy utast kellett kórházba szállítani, miután három autó ütközött össze hétfőn délután Kézdivásárhely és Csernáton között a 11-es országúton – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Előzetes információk szerint az egyik sofőr eddig ismeretlen okból áttért az ellentétes irányú sávra, és ez okozhatta a balesetet. Az autóvezetők egyike sem volt alkohol hatása alatt a történtekkor. A rendőrség folytatja a baleset pontos körülményeinek kivizsgálását.