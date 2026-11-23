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Fotó: Tuchiluș Alex
Két sofőrt és egy utast kellett kórházba szállítani, miután három autó ütközött össze hétfőn délután Kézdivásárhely és Csernáton között a 11-es országúton – közölte a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Előzetes információk szerint az egyik sofőr eddig ismeretlen okból áttért az ellentétes irányú sávra, és ez okozhatta a balesetet. Az autóvezetők egyike sem volt alkohol hatása alatt a történtekkor. A rendőrség folytatja a baleset pontos körülményeinek kivizsgálását.
A nyitás óta a pozitív visszajelzések mellett elenyésző volt a látogatók részéről érkező kritika – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, melyen a 90 millió lejes befektetéssel létrehozott sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum első hónapját értékelték.
Szervezkednek már a sepsiszentgyörgyi motoros Mikulások: idén is több mint 2000 ajándékcsomagot szeretnének kiosztani, bár a szükséges összeg előteremtése nehezebbnek ígérkezik. A felvonulást december 4-re, péntekre időzítették.
Lakónegyedi konzultációk során közvetít az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az önkormányzat és a garázstulajdonosok között, hogy a bérek és a felújítás tekintetében mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.
Megszólalnak a légvédelmi szirénák Sepsiszentgyörgyön november 24-én, kedden 13 órától és óvóhelyekre menekülést is szimulálnak a gyakorlat során.
Vitatja a Szemerja-Görgő Közbirtokosság egy Sepsiszentgyörgy közeli, 5,7 hektáros terület közhasznúvá nyilvánítását, mert attól tart, hogy a város később kisajátítaná azt.
Medvebocs tévedt be az épülő szépmezői óvodába, az esetről videófelvételt osztott meg Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
Szárba szökkent a pici mustármag, egy kezdetben tizenöt gyermeket felölelő kezdeményezés: az elmúlt másfél évtizedben több ezer rászoruló gyermeknek 567 863 adag ételt osztott ki, és segítette őket a tanulásban a Diakónia Alapítvány.
Frontálisan ütközött egy teherautó és egy furgon péntek reggel a 11-es országúton, Bereck kijáratánál. A balesetben egy 58 éves férfi megsérült, kórházba szállították. Az érintett útszakaszon órákig állt a forgalom.
Pénteken ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a zalánpataki falumúzeum, amelyet Préda Barna ősei egykori parasztházában rendezett be. Az intézmény rangját jelzi, hogy – még walesi hercegként – kétszer is felkereste III. Károly brit uralkodó.
Gyűjtést szervez a Diakónia Alapítvány november 22-én: a református egyházak a vasárnapi perselypénz felajánlásával támogathatják a szeretetszolgálatot, de banki átutalással és készpénzben is lehet adakozni.
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