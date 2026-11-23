Tavaly több mint százan vettek részt a menetben / Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Szervezkednek már a sepsiszentgyörgyi motoros Mikulások: idén is több mint 2000 ajándékcsomagot szeretnének kiosztani, bár a szükséges összeg előteremtése nehezebbnek ígérkezik. A felvonulást december 4-re, péntekre időzítették.
Sepsiszentgyörgyön többéves hagyománya van annak, hogy Mikulás napja előtt a motorosok délelőtt az óvodákban lepik meg ajándékcsomagokkal a kicsiket, majd délután Mikulás-ruhába öltözve, karácsonyi dekorációval ellátott két- és négykerekű járgányaikon vonulnak fel a városban. Ezt követően a főtéren újabb édességcsomagokat osztanak a gyermekeknek.
Archív
Fotó: Farkas Orsolya
Tavaly több mint százan vettek részt a menetben, és 2200 csomagot osztottak szét. Idén is legalább ennyit szeretnének kiosztani, még akkor is, ha
– tájékoztatott Márk János főszervező, a Független Motorosok Egyesületének vezetője. Múlt pénteken a sepsiszentgyörgyi Motoros Kuckóban koncertező PKW és Karma együttes teljes bevételét felajánlotta erre a célra, így
Ez még igen messze van a szükséges 50–60 ezer lejtől, de két nagyobb cégtől már ígéretet kaptak egy-egy jelentősebb támogatásra, és remélik, hogy ha valamivel szerényebb tartalommal is, de a csomagok számát tekintve tartani tudják a tavalyi szintet – mondta Márk János.
Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Az előző évekhez hasonlóan idén is a Diószegi-pékségtől indul a menet, a résztvevők a főtéren át felvonulnak az Új negyedbe, majd onnan legurulnak a vasútállomásig. Visszafelé ismét megállnak a főtéren, ahol kiosztják az édességcsomagokat. A felvonulás végállomása az AFI Value Park Sepsi (korábbi Value Center).
Változik viszont az immár nyolcadik alkalommal megszervezett esemény időpontja: mivel Mikulás napja vasárnapra esik, és sem aznap, sem szombaton nincs óvodai foglalkozás,
A városvezetéssel még egyeztetnek arról, hogy a főtéri karácsonyfa fényeit is aznap kapcsolják fel – mondta Márk János. Az eseményről további részletek a fuggetlenmotoroskegyesulete.ro oldalon olvashatók.
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