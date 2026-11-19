A csalóknak bankhitelek igénylésére is sikerül rávenni áldozatukat. Képünk illusztráció
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Figyelmeztetnek a rendőrök: az ünnepek közeledtével a csalók a zsúfoltságot és a figyelmetlenséget kihasználva próbálnak pénzhez jutni. Novemberben Kovászna megyében telefonos csalást és hamis befektetési ajánlatokat is jelentettek az áldozatok.
2026. november 19., 12:012026. november 19., 12:01
2026. november 19., 12:062026. november 19., 12:06
A téli ünnepek közeledtével, amikor a zsúfoltság, a sietség és a számos bevásárlás kedvezhet az ilyen bűncselekményeknek, a rendőrök arra figyelmeztetnek: a csalók kihasználják az emberek figyelmetlenségét, és
Az időnyomás hatására, a kapott magyarázatoknak bedőlve az áldozatok anélkül fizetnek vagy utalnak pénzt, hogy ellenőriznék, valódi-e a megkeresés.
Egy nőt nemrég például ismeretlen személyek hívtak fel, akik rendőröknek, illetve egy bank képviselőinek adták ki magukat. Azzal az ürüggyel, hogy valaki csalárd módon hitelt próbál felvenni a nő nevében, rávették, hogy személyi kölcsönt igényeljen, azt állítva, hogy így megakadályozhatja a csalást.
A pénzt átutaltatták vele egy másik számlára, majd azt is elérték, hogy kriptovalutára váltsa.
Egy másik esetben ismeretlen személyek vettek rá egy férfit, hogy egy kereskedelmi társaság részvényeibe fektessen be, jelentős nyereség ígéretével. Hogy nagyobb összeget tudjon befektetni, még
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