Figyelmeztetnek a rendőrök: az ünnepek közeledtével a csalók a zsúfoltságot és a figyelmetlenséget kihasználva próbálnak pénzhez jutni. Novemberben Kovászna megyében telefonos csalást és hamis befektetési ajánlatokat is jelentettek az áldozatok.

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A téli ünnepek közeledtével, amikor a zsúfoltság, a sietség és a számos bevásárlás kedvezhet az ilyen bűncselekményeknek, a rendőrök arra figyelmeztetnek: a csalók kihasználják az emberek figyelmetlenségét, és

különféle ürügyekkel igyekeznek rávenni őket arra, hogy kapkodva cselekedjenek, így pénzt csalhatnak ki tőlük.

Az időnyomás hatására, a kapott magyarázatoknak bedőlve az áldozatok anélkül fizetnek vagy utalnak pénzt, hogy ellenőriznék, valódi-e a megkeresés.

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Egy nőt nemrég például ismeretlen személyek hívtak fel, akik rendőröknek, illetve egy bank képviselőinek adták ki magukat. Azzal az ürüggyel, hogy valaki csalárd módon hitelt próbál felvenni a nő nevében, rávették, hogy személyi kölcsönt igényeljen, azt állítva, hogy így megakadályozhatja a csalást.

A pénzt átutaltatták vele egy másik számlára, majd azt is elérték, hogy kriptovalutára váltsa.