Profi drónnal gazdagodott a Kovászna megyei hegyimentő-szolgálat

Fotó: Kovászna Megyei Hegyimentő Szolgálat/ Facebook
Az új eszköz különösen az eltűnt személyek keresésénél rövidítheti le a segítség megérkezéséig eltelő időt.
A drón a Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete, a Vodafone Románia és a Vodafone Alapítvány partnersége révén került a szolgálathoz. A korszerű eszközt a kutató-mentő bevetéseken tudják majd használni, és jelentősen hozzájárul a mentések hatékonyságához és biztonságához.
Segítségével könnyebben felkutathatak az eltűnt vagy balesetet szenvedett személyek, a földi mentőcsapatok pedig időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.
Négy hegyimentő már meg is szerezte a drón kezeléséhez szükséges engedélyt, tájékoztatott a Kovászna megyei hegyimentő-szolgálat.
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