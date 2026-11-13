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Profi drónnal gazdagodott a Kovászna megyei hegyimentő-szolgálat

• Fotó: Kovászna Megyei Hegyimentő Szolgálat/ Facebook

Fotó: Kovászna Megyei Hegyimentő Szolgálat/ Facebook

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Az új eszköz különösen az eltűnt személyek keresésénél rövidítheti le a segítség megérkezéséig eltelő időt.

Bodor Tünde

2026. november 13., 20:222026. november 13., 20:22

A drón a Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete, a Vodafone Románia és a Vodafone Alapítvány partnersége révén került a szolgálathoz. A korszerű eszközt a kutató-mentő bevetéseken tudják majd használni, és jelentősen hozzájárul a mentések hatékonyságához és biztonságához.

Erős optikai zoomjának és nagy felbontású hőkamerájának köszönhetően gyorsan átvizsgálhatók a kiterjedt és nehezen megközelíthető területek.

Segítségével könnyebben felkutathatak az eltűnt vagy balesetet szenvedett személyek, a földi mentőcsapatok pedig időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.

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Négy hegyimentő már meg is szerezte a drón kezeléséhez szükséges engedélyt, tájékoztatott a Kovászna megyei hegyimentő-szolgálat.

Háromszék
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