Profi drónnal gazdagodott a Kovászna megyei hegyimentő-szolgálat

Az új eszköz különösen az eltűnt személyek keresésénél rövidítheti le a segítség megérkezéséig eltelő időt.

Bodor Tünde 2026. november 13., 20:222026. november 13., 20:22

A drón a Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete, a Vodafone Románia és a Vodafone Alapítvány partnersége révén került a szolgálathoz. A korszerű eszközt a kutató-mentő bevetéseken tudják majd használni, és jelentősen hozzájárul a mentések hatékonyságához és biztonságához.

Erős optikai zoomjának és nagy felbontású hőkamerájának köszönhetően gyorsan átvizsgálhatók a kiterjedt és nehezen megközelíthető területek.