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Stafétaátadás a Székely Nemzeti Múzeum élén Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe. Bodor Tünde 2026. november 11., 16:512026. november 11., 16:51 2026. november 11., 16:512026. november 11., 16:51

Fotó: Tuchiluș Alex

Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe.

Bodor Tünde 2026. november 11., 16:512026. november 11., 16:51

Kovászna Megyei Tanácsa szerdán a Székely Nemzeti Múzeumban tartotta soros ülését. A kihelyezett ülés egyik fő napirendi pontja egy új megyei tanácsos eskütétele volt.

A megyei önkormányzat ülésén Jakab Irén, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat jogtanácsosa tette le az esküt tanácsosi minőségében Fotó: Tuchiluș Alex

Jakab Irén jogtanácsos, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársának mandátumát a törvényszék is érvényesítette, szerdán pedig az ünnepélyes eskütétellel teljes jogú tagja lett a megyei önkormányzati testületnek. Hirdetés

Jakab Irén Jakab István Barna helyére lépett,

Sepsiszentgyörgy városmenedzserének ugyanis az augusztus 31-től érvényes összeférhetetlenségi törvény alapján választania kellett megyei tanácsosi és városgondnoki tisztsége között. Miután az utóbbi funkciót választotta, a helyére lépett az új tanácstag.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Nem minden remegés nélkül” – Kinda István vette át a múzeum vezetését Az ülés lejártával Tamás Sándor tanácselnök búcsúztatta a szerdától nyugdíjba vonuló Vargha Mihály szobrászművészt, aki csütörtökön tölti be 65. életévét, és aki 36 éven át volt a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, csaknem két évtizedig pedig annak igazgatója. Ez idő alatt

az intézmény rangos helyet vívott ki magának az egész Kárpát-medencében.

Vargha Mihály rövid beszédében felidézte, hogy 1990. március 15-én, friss alkalmazottként úgy lépte át az intézmény kapuját, hogy azon tűnődött: elég jó lesz-e, hozzá tud-e tenni Kós Károly örökségéhez? Később, amikor igazgató lett, a nagyobb felelősség nyomása alatt hasonló izgalmakkal küzdött.

Vargha Mihály távozásával egy korszak véget ér a múzeum életében Fotó: Tuchiluș Alex

Úgy tűnik, az idő megadta a választ a kezdeti kérdésre. Vargha Mihály időközben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett, számos kitüntetésben részesült,

a múzeum pedig olyan intézménnyé vált, ahová szívesen járnak az emberek

– számára ez volt a legfontosabb cél. A leköszönő igazgató megköszönte a megyei tanács és egykori munkatársai támogatását is. Mint fogalmazott, lehet valaki bármilyen nagyszerű ember, ha nincsenek mellette olyan kollégák, akik elkötelezetten segítik a múzeum munkáját.

Fotó: Tuchiluș Alex

Utódja, a versenyvizsgán elnyert ötéves mandátummal hivatalba lépő Kinda István sem titkolta, hogy felelősségteljes feladat előtt áll. Kriza Jánost idézve úgy fogalmazott:

Nem minden remegés nélkül lépek a nagyközönség elé”.

Hozzátette azonban, hogy a megbízatás nem éri felkészületlenül: 21 éve dolgozik a Székely Nemzeti Múzeumban, ez idő alatt pedig jelentős szervezési tapasztalatot, szakmai és adminisztratív jártasságot szerzett, valamint kapcsolati hálót épített.

A rendkívüli tanácsülésen a múzeum munkatársi közössége is részt vett Fotó: Tuchiluș Alex

„Kollégáimmal közösen olyan múzeumot kívánok működtetni, amely teljesítményével, társadalmi jelenlétével, kulturális kisugárzásával méltó a nevéhez, az elmúlt másfél évszázadhoz” – fogalmazta meg a jövőre vonatkozó elképzeléseit.

Fotó: Tuchiluș Alex