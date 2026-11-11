Stafétaátadás a Székely Nemzeti Múzeum élén

Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe.
2026. november 11., 16:512026. november 11., 16:51
2026. november 11., 16:512026. november 11., 16:51
Fotó: Tuchiluș Alex
Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe.
Kovászna Megyei Tanácsa szerdán a Székely Nemzeti Múzeumban tartotta soros ülését. A kihelyezett ülés egyik fő napirendi pontja egy új megyei tanácsos eskütétele volt.
A megyei önkormányzat ülésén Jakab Irén, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat jogtanácsosa tette le az esküt tanácsosi minőségében
Fotó: Tuchiluș Alex
Jakab Irén jogtanácsos, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat munkatársának mandátumát a törvényszék is érvényesítette, szerdán pedig az ünnepélyes eskütétellel teljes jogú tagja lett a megyei önkormányzati testületnek.
Sepsiszentgyörgy városmenedzserének ugyanis az augusztus 31-től érvényes összeférhetetlenségi törvény alapján választania kellett megyei tanácsosi és városgondnoki tisztsége között. Miután az utóbbi funkciót választotta, a helyére lépett az új tanácstag.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az ülés lejártával Tamás Sándor tanácselnök búcsúztatta a szerdától nyugdíjba vonuló Vargha Mihály szobrászművészt, aki csütörtökön tölti be 65. életévét, és aki 36 éven át volt a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, csaknem két évtizedig pedig annak igazgatója. Ez idő alatt
Vargha Mihály rövid beszédében felidézte, hogy 1990. március 15-én, friss alkalmazottként úgy lépte át az intézmény kapuját, hogy azon tűnődött: elég jó lesz-e, hozzá tud-e tenni Kós Károly örökségéhez? Később, amikor igazgató lett, a nagyobb felelősség nyomása alatt hasonló izgalmakkal küzdött.
Vargha Mihály távozásával egy korszak véget ér a múzeum életében
Fotó: Tuchiluș Alex
Úgy tűnik, az idő megadta a választ a kezdeti kérdésre. Vargha Mihály időközben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett, számos kitüntetésben részesült,
– számára ez volt a legfontosabb cél. A leköszönő igazgató megköszönte a megyei tanács és egykori munkatársai támogatását is. Mint fogalmazott, lehet valaki bármilyen nagyszerű ember, ha nincsenek mellette olyan kollégák, akik elkötelezetten segítik a múzeum munkáját.
Fotó: Tuchiluș Alex
Utódja, a versenyvizsgán elnyert ötéves mandátummal hivatalba lépő Kinda István sem titkolta, hogy felelősségteljes feladat előtt áll. Kriza Jánost idézve úgy fogalmazott:
Hozzátette azonban, hogy a megbízatás nem éri felkészületlenül: 21 éve dolgozik a Székely Nemzeti Múzeumban, ez idő alatt pedig jelentős szervezési tapasztalatot, szakmai és adminisztratív jártasságot szerzett, valamint kapcsolati hálót épített.
A rendkívüli tanácsülésen a múzeum munkatársi közössége is részt vett
Fotó: Tuchiluș Alex
„Kollégáimmal közösen olyan múzeumot kívánok működtetni, amely teljesítményével, társadalmi jelenlétével, kulturális kisugárzásával méltó a nevéhez, az elmúlt másfél évszázadhoz” – fogalmazta meg a jövőre vonatkozó elképzeléseit.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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