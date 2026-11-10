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A magyartalanítás száz évének eszköztárát mutatja be a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének új kötete

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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A magyartalanítás elmúlt száz évének módszereit és a magyar közösségeket ért megaláztatásokat járja körül a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének hatodik könyve. A Tipróláncok című kötetet szerdán mutatják be Sepsiszentgyörgyön.

Székelyhon

2026. november 10., 11:432026. november 10., 11:43

A Tipróláncok. Száz év magyartalanítási eszköztára Kárpátországban című könyv bemutatóját november 11-én, szerdán 18 órától tartják a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A 2026-ban megjelent kötetben

huszonöt szerző írásai kaptak helyet

Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Muravidékről, de a szerzők között egy Székelyföldről a Hawaii-szigetekre elszármazott újságíró is van.

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A könyv történelmi esszéken és tanulmányokon keresztül mutatja be az elmúlt száz év magyartalanítási törekvéseit, illetve

a nemzeti öntudat rombolásának különböző módszereit.

A társadalmi élet számos területét érintő írások a magyar közösségeket ért megaláztatások mellett a megmaradásért folytatott kitartás példáit is felvillantják – olvasható a szervezők által küldött közleményben.

A bemutatón részt vesz Galbács Pál ötletgazda, Bedő Zoltán felelős kiadó, Szekeres Attila szerkesztő, valamint Hecser László, Gáspár Sándor és Szucher Ervin társszerzők. A beszélgetés házigazdája Szonda Szabolcs, a könyvtár igazgatója lesz. A rendezvényt vetített képek kísérik.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Könyvbemutató
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