A magyartalanítás száz évének eszköztárát mutatja be a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének új kötete

A magyartalanítás elmúlt száz évének módszereit és a magyar közösségeket ért megaláztatásokat járja körül a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének hatodik könyve. A Tipróláncok című kötetet szerdán mutatják be Sepsiszentgyörgyön.

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A Tipróláncok. Száz év magyartalanítási eszköztára Kárpátországban című könyv bemutatóját november 11-én, szerdán 18 órától tartják a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A 2026-ban megjelent kötetben

Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Muravidékről, de a szerzők között egy Székelyföldről a Hawaii-szigetekre elszármazott újságíró is van.

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A könyv történelmi esszéken és tanulmányokon keresztül mutatja be az elmúlt száz év magyartalanítási törekvéseit, illetve