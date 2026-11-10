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Törmelék mindenfelé, miután a fordulásban lévő autó a motoros útját állta

• Fotó: Kolozs megyei katasztrófavédelem (ISU)

Fotó: Kolozs megyei katasztrófavédelem (ISU)

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Két ember kórházba került kedden reggel, miután egy személyautó és egy motorkerékpár összeütközött Kolozsváron. A rendőrség első vizsgálatai szerint az autó vezetője meg szeretett volna fordulni, de nem biztosított megfelelően.

Székelyhon

2026. november 10., 11:162026. november 10., 11:16

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze Kolozsváron kedden reggel. A rendőrség az elsődleges vizsgálatok részeként azt állapította meg, hogy „egy 52 éves, kolozsvári férfi személygépkocsijával balra kanyarodott, hogy megforduljon, azonban nem biztosított megfelelően, és összeütközött a szemből érkező, egy külföldi állampolgár által vezetett motorkerékpárral” – írja a News.ro hírportál a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.

A baleset következtében a motorkerékpáron utazó két ember, egy férfi és egy nő orvosi ellátásra szorult.

„A motoron utazókat a mentőegységek azonnal ellátták. Mindketten több sérülést szenvedtek. Eszméletüknél voltak és együttműködtek a mentőkkel, kórházba szállították őket” – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

Az autóvezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a teszt eredménye negatív lett.

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