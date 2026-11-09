Romániába érkezett, Nicușor Dannal találkozott Ursula von der Leyen

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.

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Az elnök és az uniós döntéshozó négyszemközti, majd hivatalos megbeszélést folytat, végül pedig közös sajtónyilatkozatban számolnak be a részletekről – ismerteti az Agerpres.

Az Európai Bizottság közlése szerint von der Leyen hétfőn és kedden Romániába, illetve Bulgáriába látogat, miután idén jelentősen sűrűsödtek az Európai Uniót érintő hibrid fenyegetések, támadások és légtérsértések. Az incidensek mintegy fele Romániát, Bulgáriát és a fekete-tengeri térséget érintette.

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A tárgyalásokon szó lesz a tengeri megfigyelés megerősítéséről, a védelmi beruházások felgyorsításáról és a válságkezelési képességek javításáról. Von der Leyen új uniós támogatást is bejelent Románia és Bulgária biztonságának és ellenálló képességének erősítésére.

Az Európai Bizottság elnöke hétfőn Luca Niculescu miniszterelnökkel is találkozik, kedden pedig Bulgáriába utazik.