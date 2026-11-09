Romániába érkezett, Nicușor Dannal találkozott Ursula von der Leyen

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
Az elnök és az uniós döntéshozó négyszemközti, majd hivatalos megbeszélést folytat, végül pedig közös sajtónyilatkozatban számolnak be a részletekről – ismerteti az Agerpres.
Az Európai Bizottság közlése szerint von der Leyen hétfőn és kedden Romániába, illetve Bulgáriába látogat, miután idén jelentősen sűrűsödtek az Európai Uniót érintő hibrid fenyegetések, támadások és légtérsértések. Az incidensek mintegy fele Romániát, Bulgáriát és a fekete-tengeri térséget érintette.
A tárgyalásokon szó lesz a tengeri megfigyelés megerősítéséről, a védelmi beruházások felgyorsításáról és a válságkezelési képességek javításáról. Von der Leyen új uniós támogatást is bejelent Románia és Bulgária biztonságának és ellenálló képességének erősítésére.
Az Európai Bizottság elnöke hétfőn Luca Niculescu miniszterelnökkel is találkozik, kedden pedig Bulgáriába utazik.
Három napja, mínusz fokokban maradt gázszolgáltatás nélkül egy Sepsiszentgyörgy központjában levő tömbház közel 120 lakása. És bár gőzerővel dolgozik a szerződtetett szakcég, még napok kérdése a normalitáshoz való visszatérés.
Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
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Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.
A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.
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