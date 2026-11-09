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Tovább nőtt Románia külkereskedelmi hiánya, már meghaladja a 25 milliárd eurót

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels.com

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Az év első kilenc hónapjában 25,537 milliárd euró volt a kereskedelmi mérleg hiánya, 3.6 százalékkal, azaz 883,7 millió euróval nagyobb, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. november 09., 11:542026. november 09., 11:54

Szeptemberben a kereskedelmi mérleg hiánya 3,077 milliárd euró volt.

Az adatok szerint 2026 január 1. és szeptember 30. között a FOB-export (free on board – költségmentesen a hajóra rakva az elhajózási kikötőben) volumene 75,272 milliárd euró volt, a CIF-importé (cost insurance and freight – költség, biztosítás és fuvardíj fizetve) pedig 100,809 milliárd euró. Éves összevetésben

az export 4,3 százalékkal, az import 4,1 százalékkal nőtt.

Az EU-n belüli export volumene az első kilenc hónapban 53,958 milliárd euró volt, az importé pedig 73,067 milliárd euró. Ez az export összvolumenének 71,7 százalékát, illetve az import 72,5 százalékát tette ki – idézi a statisztikai adatokat az Agerpres.

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A nem uniós országokkal való külkereskedelem a következőképpen alakult: 21,313 milliárd euró (az összvolumen 28,3 százaléka) volt az export, 27,742 milliárd euró (27,5 százalék) pedig az import volumene.

Belföld
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