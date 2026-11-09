Tovább nőtt Románia külkereskedelmi hiánya, már meghaladja a 25 milliárd eurót

Az év első kilenc hónapjában 25,537 milliárd euró volt a kereskedelmi mérleg hiánya, 3.6 százalékkal, azaz 883,7 millió euróval nagyobb, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az adatok szerint 2026 január 1. és szeptember 30. között a FOB-export (free on board – költségmentesen a hajóra rakva az elhajózási kikötőben) volumene 75,272 milliárd euró volt, a CIF-importé (cost insurance and freight – költség, biztosítás és fuvardíj fizetve) pedig 100,809 milliárd euró. Éves összevetésben

Az EU-n belüli export volumene az első kilenc hónapban 53,958 milliárd euró volt, az importé pedig 73,067 milliárd euró. Ez az export összvolumenének 71,7 százalékát, illetve az import 72,5 százalékát tette ki – idézi a statisztikai adatokat az Agerpres.

Hirdetés

A nem uniós országokkal való külkereskedelem a következőképpen alakult: 21,313 milliárd euró (az összvolumen 28,3 százaléka) volt az export, 27,742 milliárd euró (27,5 százalék) pedig az import volumene.