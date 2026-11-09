Újabb fagyos reggel, melyen Csíkszereda bizonyult az ország leghidegebb pontjának

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Fotó: Székelyhon
Újabb fagyos reggelre ébredt az ország hétfőn: a hőmérséklet Románia nagy részén fagypont alá süllyedt, a legalacsonyabb értéket pedig ismét Csíkszeredában jegyezték, ahol mínusz 10,3 Celsius-fok volt.
Az ország túlnyomó részén jóval fagypont alatt volt a hőmérséklet hétfő hajnalban az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőtérképe szerint,
A székelyföldi települések közül Gyergyóalfaluban volt a második legalacsonyabb a hőmérséklet, mínusz 9 fokkal.
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,3, Marosvásárhelyen mínusz 6,5, Székelyudvarhelyen pedig mínusz 5,4 Celsius-fokot mértek.
November közepe felé közeledve úgy tűnik
a székelyföldi településeken egy nappal korábban is hasonlóan alacsony volt a hőmérséklet, Csíkszeredában pedig az ország legalacsonyabb hőmérsékletét jegyezték.
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