Újabb fagyos reggel, melyen Csíkszereda bizonyult az ország leghidegebb pontjának

Újabb fagyos reggelre ébredt az ország hétfőn: a hőmérséklet Románia nagy részén fagypont alá süllyedt, a legalacsonyabb értéket pedig ismét Csíkszeredában jegyezték, ahol mínusz 10,3 Celsius-fok volt.

Székelyhon 2026. november 09., 09:182026. november 09., 09:18

Az ország túlnyomó részén jóval fagypont alatt volt a hőmérséklet hétfő hajnalban az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőtérképe szerint,

Székelyföld több településén is mínusz 5 fok alatti értékeket jegyeztek.

A székelyföldi települések közül Gyergyóalfaluban volt a második legalacsonyabb a hőmérséklet, mínusz 9 fokkal.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,3, Marosvásárhelyen mínusz 6,5, Székelyudvarhelyen pedig mínusz 5,4 Celsius-fokot mértek. Hirdetés November közepe felé közeledve úgy tűnik

nem enged szorításából a fagy,