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Előre kiderülhet, kell-e fizetni a laborvizsgálatokért a magánklinikákon

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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A magánlaboratóriumoknak és -klinikáknak fel kell majd tüntetniük, mekkora elszámolási keretre szerződtek az egészségbiztosítóval, hogy a páciensek előre tudják, kell-e fizetniük a laborvizsgálatokért – jelentette be szombaton Kolozsváron az egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. november 07., 20:022026. november 07., 20:02

2026. november 07., 20:042026. november 07., 20:04

Alexandru Rogobete szerint egyes magánszolgáltatók az egészségbiztosító logójával hirdetik, hogy náluk térítésmentesen végezhetők el vizsgálatok, miközben csak alacsony havi elszámolási keretre szerződtek.

Amikor ez kimerül, a pácienseknek már fizetniük kell.

„Ezt hamarosan szabályozni fogjuk” – mondta a miniszter.

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Közlése szerint hamarosan

arra kötelezik a magánszolgáltatókat, hogy tüntessék fel a biztosítóval kötött szerződésükben szereplő keretösszeget.

Rogobete azt tanácsolta a lakosságnak, hogy a rendszeres vizsgálatokat lehetőség szerint az állami kórházak szakrendelésein végeztessék el, mert ezeknél nincs elszámolási plafon.

Belföld Egészségügy
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