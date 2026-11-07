Előre kiderülhet, kell-e fizetni a laborvizsgálatokért a magánklinikákon

A magánlaboratóriumoknak és -klinikáknak fel kell majd tüntetniük, mekkora elszámolási keretre szerződtek az egészségbiztosítóval, hogy a páciensek előre tudják, kell-e fizetniük a laborvizsgálatokért – jelentette be szombaton Kolozsváron az egészségügyi miniszter.

Székelyhon 2026. november 07., 20:022026. november 07., 20:02 2026. november 07., 20:042026. november 07., 20:04

Alexandru Rogobete szerint egyes magánszolgáltatók az egészségbiztosító logójával hirdetik, hogy náluk térítésmentesen végezhetők el vizsgálatok, miközben csak alacsony havi elszámolási keretre szerződtek.

Amikor ez kimerül, a pácienseknek már fizetniük kell.

„Ezt hamarosan szabályozni fogjuk” – mondta a miniszter. Hirdetés Közlése szerint hamarosan

arra kötelezik a magánszolgáltatókat, hogy tüntessék fel a biztosítóval kötött szerződésükben szereplő keretösszeget.