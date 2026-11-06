Tiltakozik a romániai kistelepülések tervezett összevonása ellen az RMDSZ

Nyilatkozatban tiltakozik a romániai kistelepülések tervezett összevonása ellen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A dokumentumot az 1500-nál kevesebb lakosú helységek RMDSZ-es elöljárói fogadták el pénteken Torockón.

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A találkozóról Kelemen Hunor szövetségi elnök számolt be a Facebook-oldalán, és csatolta hozzá a nyilatkozat szövegét is.

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„Népszavazás nélkül a település-összevonás erőszak a helyi közösségek ellen!” – írta.

Az RMDSZ-elnök arra reagált, hogy az ismét kormányra kerül Szociáldemokrata Párt (PSD) bejelentette: